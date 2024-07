Bolivia en el Mercosur: ¿Qué ventajas puede traer para el ciudadano?

El viernes, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la Ley que ratifica el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur, luego de haber sido aprobado en la Cámara de Senadores por unanimidad.

El viernes 5 de julio, el presidente Luis Arce Catacora, promulgó la adhesión de Bolivia a Mercado Común del Sur (Mercosur), por lo que existe gran expectativas de la participación de Bolivia en la 64.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, este lunes 8 de julio y sobre todo, por la posterior visita del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a nuestro país, quien llegará a Santa Cruz con una delegación de 85 empresarios, para reunirse con la dirigencia empresarial de Bolivia.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue ideado como un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela (actualmente suspendido) y Bolivia, que recientemente promulgó su adhesión.

Conozca algunas de las ventajas que brinda el Mercosur, según fuentes gubernamentales:

Proporciona un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. La libre circulación entre los países que integran la región, solo con su documento de identidad, sin necesidad de un pasaporte. Mejores oportunidades para acceder a empleos productivos y dignos en igualdad de condiciones para los bolivianos que se encuentren en los países del bloque. Uso de su licencia de conducir en cualquiera de los países que integran el organismo, entre otros. En el caso de la educación, el Mercosur promueve políticas que benefician la movilidad de los estudiantes. Refuerza los lazos políticos y culturales entre los países miembros.

Ibce: «Mercosur ha sido un pésimo negocio para el país»

En lo que respecta al comercio bilateral, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, cuestionó a quién beneficia realmente la adhesión de Bolivia al Mercosur, puesto que, según él, hasta el momento ha sido un pésimo negocio para el país

“Quitando la venta de gas de la relación bilateral (la venta de gas entre Bolivia y Brasil, se viene tratando desde los años ’70, se firmó en el año 1.985, y concretó su venta en 1.990, mucho antes de que el país se integre en 1.997 al Mercosur), las negaciones nos están dejando un pésimo resultado”, sostuvo el gerente del Ibce.

Según los datos proporcionado por el Ibce, las exportaciones bolivianas al Brasil, que en el año 1.996 eran de $us 35 millones, aumentaron a $us 205 millones en 2023, es decir, 6 veces más, sin embargo, las importaciones desde Brasil, en el mismo lapso de tiempo, se incrementó de $us 183 millones, aumentaron en 2023 a $us 1.914, reportando un crecimiento de 10 veces más

“En otras palabras, Brasil vendió a Bolivia de una forma neta $us 26.000 millones, es decir que entre 1996 y 2023 el déficit comercial, agregado acumulado en contra de Bolivia es de $us 26.000 millones”, afirmó Rodríguez, quien aseguró que existe una cantidad de trabas para arancelarias que invalidan el libre acceso de Bolivia a los países de este bloque.

