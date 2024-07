Branko Marinkovic: «El Estado es corrupto e ineficiente»

Fuente: Red Uno

El empresario Branko Marinkovic, que fue presentado en Brasil como candidato a la presidencia de Bolivia en 2025, afirmó que se debe acabar con el «Estado corrupto».

«El Estado es corrupto, es ineficiente y en los últimos 16 a 18 años, el MAS lo ha demostrado. Vemos corrupción por todos lados; las barcazas, el Fondo Indígena, los taladros de Yacimientos. Entonces, en el país se tiene que acabar la corrupción porque la pagamos todos los ciudadanos con lo que gastamos y pagamos impuestos», dijo en entrevista en Red Uno.

Asimismo, afirmó que se define como una persona de derecha.

«Yo soy de derecha, yo tengo que ser un candidato de derecha. Si van a decir liberal o conservador; ponerle el título, no cambia la esencia de lo que soy. Yo soy empresario, soy una persona que piensa que el empresario privado y el ciudadano común siempre va a ser más eficiente que el Estado», aseveró.

Respecto a las críticas que refieren que no puede representar al país, por ejemplo, por su apellido, Marinkovic apuntó que se trata de una estrategia del MAS.

«El MAS dirige a donde quiere; Fabián Yaksic, que igual es croata su apellido, trabajaba para el MAS y no les molestaba. Entonces, no es un tema del apellido; es la persona y las ideas. El MAS sabe que mi visión de país es mucho mejor que la de ellos y que si eso se implanta, el país va a estar mejor y ellos no podrían volver al poder», comentó.

También, indicó que se cambia la mentalidad demostrando y haciendo obras, «haciendo las cosas como se tienen que hacer en el país».

«Cuando la gente vea que la economía mejora, que está viviendo mejor, que se le ha abaratado su costo de vida, que paga menos impuestos, que hay menos corrupción -porque no se va a acabar nunca, hay que intentar, es difícil, pero vamos a hacer lo posible para que cuando haya corrupción, realmente se castigue y no se solape como se ha venido haciendo en estos últimos años-; el ciudadano se va a dar cuenta que ese es el modelo que funciona», resaltó.

Agregó que el ciudadano boliviano es inteligente y no se le puede «seguir charlando».

«En el masismo hubo una reacción tan fuerte cuando yo anuncio una candidatura, me brinca. Ha habido otros candidatos que han decidido anunciar su candidatura hace bastante tiempo y no había una reacción tan fuerte. No se trata el apellido, se trata del proyecto y la visión de país que yo tengo que saben que funciona», complementó.

Asimismo, señaló que enfrentar a Luis Arce o Evo Morales como candidato rival, le es indiferente.

«Me da exactamente lo mismo. Yo me estoy enfrentando al modelo fracasado del MAS en este país, los bolivianos saben que fracasó porque lo sienten todos los días en su bolsillo. A ese modelo nos vamos a enfrentar sea yo u otro en la próxima elección. El que gane en primera vuelta o el que vaya a segunda vuelta va a enfrentar un modelo que sea antagónico al modelo del MAS, porque la gente quiere votar por algo distinto», aseguró.

Agregó que la población busca un cambio.

«La gente en Bolivia quiere salir del MAS y de este embotellamiento que nos han traído. Seguimos discutiendo la reelección de Evo Morales, la división del MAS surge no por diferencias ideológicas, sino de quién tiene que ser el candidato y el daño que se le está haciendo al país para tratar de que sea el uno o el otro es en lo económico y lo estamos sintiendo los bolivianos», añadió.