Branko Marinkovic: “El MAS me obliga a ser candidato a la Presidencia”

El empresario y exlíder cívico, Branko Marinkovic, puso las cartas sobre la mesa. Será candidato presidencial en 2025, “obligado por el MAS”. Así lo explicó en Desayuno Informado de Asuntos Centrales.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Marinkovic fue presentado el domingo como candidato presidencial durante la Cumbre de los movimientos liberales de América Latina que se realizó en Camboriú (Brasil) con la presencia del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el presidente argentino, Javier Milei.

El exministro de Economía durante la gestión de Jeanine Añez, reconoció: “causó mucho revuelo por mi candidatura”.

“El MAS me obligó a ser candidato a la presidencia por los ataques sistemáticos contra mi persona”, afirmó.

“Evo y el MAS están preocupados porque está surgiendo un proyecto alternativo desde la derecha”, indicó.

Marinkovic destacó que el objetivo fundamental de su proyecto político es “terminar con el masismo”.

En un posteo publicado a través de la plataforma X, Marinkovic desafió a Evo Morales a dar pelea en las urnas entre el “modelo de la coca” que representaría el exmandatario y el “modelo de la soya” que representaría el exlíder cívico.

El mensaje generó un revuelo y la respuesta de morales en sentido de que Bolsonaro y Milei están interviniendo en el proceso electoral boliviano a través de la candidatura de Marinkovic.

En esta ocasión, el empresario aclaró lo que no dijo en ese mensaje: “Evo Morales no puede ser candidato, yo me enfrento a su modelo político y económico”, precisó.

“Evo genera más daño por su afán de volver al poder”, alertó.

Consultado sobre cómo se debería elegir al candidato de la oposición liberal de derecha, Marinkovic dijo que “hay que ver con otros partidos cómo elegir el candidato”.

El economista y candidato del Partido Libreral, Antonio Saravia “está muy bien preparado y lo respeto mucho”, dijo el empresario tras conocer las declaraciones favorables del economista al anuncio de su candidatura.

“Hay partidos con los que estoy hablando por mi candidatura”, dijo Marinkovic aunque no quiso dar nombre del partido o los partidos políticos con los que está conversando para tener una sigla para competir en las elecciones generales de 2025.

“Hablamos con Bolsonaro y Milei sobre Bolivia”, dijo Marinkovic.

“Bolivia es muy importante para Brasil y les preocupa”, destacó.

“Milei y Bolsonaro me dieron su apoyo”, precisó.

Por delante, Marinkovic dijo que hay varios temas fundamentales por definir en el complejo proceso electoral boliviano, comenzando por las elecciones judiciales que según el empresario ya no podría realizarse en esta gestión. Tampoco se mostró muy optimista sobre la posibilidad de unas elecciones internas partidarias.

“Las elecciones judiciales tendrán que esperar”, afirmó.

“La justicia tiene que cambiar en el país”, precisó.

“Hay muchas cosas por definir en el proceso electoral”, alertó.

“Falta una ley para regular las primarias partidarias”, advirtió.

Sobre cómo espera que se va a definir la campaña electoral, Marinkovic dijo: “la campaña va a ser muy dura y muy sucia”.

Consultado sobre cómo tomó su familia esta decisión, el excívico destacó: “es difícil para mi familia enfrentar esta candidatura”.

Un punto débil de su perfil será el vínculo con el gobierno de Jeanine Añez ante lo cual Marinkovic recordó que “como ministro de Añez dejé un dólar estable”.

MODELO DEL MAS VS MODELO LIBERAL

¿Cuál y cómo será el modelo político y económico que impulsará la candidatura de marinkovic?

“Voy a impulsar un modelo liberal, como el de santa cruz”, destacó.

“Vamos a cambiar este modelo estatista que no funciona”, indicó.

“El modelo autoritario del MAS nos hizo un gran daño y tenemos que ir por un cambio”, precisó.

En este sentido, dijo que “debemos tener un estado más chico y más eficiente”

“El rumbo de hoy para Bolivia es muy malo, por eso hay que impulsar un cambio”, sentenció.