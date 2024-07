Buscan a Leandro Cusi de 11 años, salió a buscar un dinero que extravió y no volvió a su casa

“Hijito, si me estás viendo, sabes que te estamos esperando en casa y no voy a descansar hasta encontrarte ”, expresó Gerson Cusi, padre de Leandro.

Leandro Cusi Espinoza de 11 años de edad es buscado por su familia, el pequeño salió su domicilio para ir a buscar un dinero que había extraviado minutos antes cuando fue a la tienda, pero no retornó más.

Por su parte, la mamá del niño relata que su hijo salió a la tienda ubicada a dos cuadras de su vivienda en la zona de Ticti Norte, donde dijo que hizo caer el dinero por lo que retornó a las calles.

“En ese momento dice, he perdido 10 bolivianos y sale y su papá le dice, regresa por donde lo has hecho caer entonces; pasó un tiempo y no regresó y revisamos las cámaras”, indicó la progenitora Katiuska Espinoza a UNITEL.

El paradero de Leandro es desconocido, sin embargo, su padre recuerda que durante la mañana del pasado jueves, su hijo le comentó que quería viajar ir Tablas Monte, pero este viaje fue rechazado, despertando la sospecha de que el menor pudo haber intentado trasladarse hasta aquel lugar.

“En la mañana se ha despertado que quería hacer un viaje, ir a Tablas Monte, pero que yo le tenía su mapa guardado, pero si o si quería ir”, indicó don Gerson.

La mamá desconsolada pide información a la población sobre el paradero de Leandro, para que así pueda volver a su casa junto a ellos.

El menor salió con ropa casual de su vivienda el día que desapareció vestía con una polera negra, manga larga, llevaba un short azul con franjitas rojas y unos tenis de color blanco.

Mientras tanto la búsqueda se intensifica, la Policía ya tiene conocimiento del hecho y entregó afiches para ayudar a identificar al menor.

Cualquier información que pueda proporcionar sobre este menor es de gran ayuda para la familia, por lo que puede comunicarse al: 76901114.