Cainco advierte que la crisis del dólar está provocando peores consecuencias que la pandemia en Bolivia

“Hablan de industrialización . Pero la verdadera industria nacional no tiene divisas para importar materia prima dejen al sector privado que cumpla con el rol que le da y no es una demanda, es simple sentido común”, reclamó.

“Irresponsabilidad fiscal”

El presidente de la Cainco advirtió que lo que el gobierno llama especulación, escasez o dificultades temporales, tiene nombre y apellido, crisis de balanza de pago. “Y la causa tiene un denominador, irresponsabilidad fiscal”.

“Dos términos de los que no se quiere hablar como si así van a desaparecer mágicamente. Inflación importada, especulación, crisis climática, todas son buenas excusas para eludir responsabilidad. Y eso sin mencionar la pelea preelectoral que la estamos financiando cada uno de todos los bolivianos”, agregó.

El presidente de la Cainco pidió a las autoridades soluciones reales para los graves problemas que atraviesa el sector privado y que dijo “no se resolverán con acuerdos de 10 puntos” en referencia a los convenios firmados entre el Gobierno y organizaciones empresariales, que Antelo aclaró su institución no suscribió.

“Ya no podemos seguir viviendo de promesas y de indicadores que desde hace tiempo no reflejan la realidad del país. Basta de excusas, basta de propaganda, basta de sobreponer la política y campañas preelectorales sobre la gestión. No tenemos ningún afán político. Este es el momento de pensar en el país y hacer ajustes que dejen de lado la ideología”, aseveró.