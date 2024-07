A más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, desde una cárcel que está ubicada en una pampa entre la ciudad de El Alto y el municipio de Viacha, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho respondió a una entrevista escrita enviada por UNITEL.

Camacho se refirió a las elecciones primarias, el papel que jugará Creemos en las próximas elecciones, respondió sobre una posible candidatura estando privado de libertad, su retorno a Santa Cruz y la situación en la Gobernación cruceña, apuntando en este último punto a quien en el pasado fue su compañero de fórmula, Mario Aguilera, quien ocupa su lugar en el ente departamental de manera suplente.

La autoridad sostuvo que no tiene esperanzas en la justicia y consideró que estará “secuestrado” hasta que se recupere la democracia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

1.- Esta semana se comienza a discutir la ley corta para eliminar las elecciones primarias, Creemos firmó un acuerdo para apoyar esta norma y el expresidente Evo Morales dijo que había un pacto entre Luis Arce, comunidad ciudadana y creemos para evitar su candidatura, ¿qué le responde?

No hay ningún pacto con el masismo. Las elecciones primarias cerradas que se realizaron el 2018 mostraron que no mejoraron en nada la democracia dentro de los partidos porque no hubo una verdadera competencia interna. El modelo argentino, con primarias obligatorias abiertas, en las que cualquier ciudadano puede votar por el candidato de su preferencia, aunque no esté inscrito en un partido, ese es el más adecuado para incentivar la participación amplia de los ciudadanos en la selección de un candidato.

De manera que todos los partidos y alianzas opositoras coincidieron en que se supriman las elecciones primarias internas porque no ayudan en nada a mejorar la democracia interna en los partidos. El gobierno y sus personeros también coincidieron en que se suspendan las primarias cerradas, pero tengo entendido que en ningún momento la oposición conversó con esa facción del masismo. Así que no hubo ni acuerdos ni pactos ni nada. Lo que hubo y lo que hay es el propósito de allanar el camino hacia el voto para que el 2025 haya cambio.

MIRA AQUÍ: Camacho: “El gobierno de Arce es una máquina incansable de crear conflictos”