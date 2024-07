Cámara Minera exige oficinas de la AJAM en Tarija

Esta presencia administrativa es importante no solo para el control y fiscalización, sino también la generación de regalías, explicó el presidente de la Cámara, Rodolfo Meyer.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

La Cámara de la Minería del Departamento de Tarija exige que la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) tenga sus oficinas en esta ciudad para evitar la minería ilegal.

De acuerdo al presidente de esta Cámara, Rodolfo Meyer Barrasa, solamente de esa manera podrá fiscalizarse y controlarse la minería en este departamento, especialmente en la zona alta, donde hay minería artesanal ilegal.

“Es urgente que la AJAM tenga sus oficinas en Tarija”, enfatizó Meyer al indicar que además del control y la fiscalización, la explotación legal de minerales generará regalías para el departamento, a través de la gobernación.

De acuerdo a Meyer, esta exigencia de Tarija, de que la AJAM tenga oficinas en esta ciudad, data de hace mucho, incluso en una oportunidad llegaron sus directivos y estuvieron a punto de instalar sus oficinas, sin embargo, el intento se frustró.

Meyer informó de gestiones efectuadas incluso con el secretario de desarrollo productivo de la gobernación, Efraín Rivera, quien también está interesado en este pedido que será de beneficio para todo el departamento.

El presidente admitió que hay minería ilegal en la zona alta de Tarija, aunque no hay información certera y precisa al respecto, porque si bien no se ve maquinarias o equipos grandes, artesanalmente alguna gente está extrayendo minerales, sobre todo oro.

Presidente de la Cámara Minera, Rodolfo Meyer Barraza.

Agregó que la Cámara y la Federación de Cooperativas Mineras de Tarija, que está surgiendo con fuerza, tendrán que coordinar acciones para darle más impulso a la exigencia de que la AJAM tenga oficinas en Tarija, incluso podría recurrirse a la presión.

Meyer Barraza incluso dijo que su Cámara, de algún modo fue impulsora para la formación de la Federación de Cooperativas Mineras, porque hay organismos que ayudan con financiamiento a este tipo de organizaciones, no así a las Cámaras.

“Eso está bueno, porque después del gas la alternativa productiva para Tarija podría ser la minería”, comentó Meyer al añadir que rubro alternativo para este departamento tiene que ser el turismo como está viéndose.

LOS DATOS

Consultado cuánto de regalías paga la minería en el país, Meyer contestó que es poca en el país, “estamos hablando de un millón, dos millones de bolivianos, depende del año, cuando deberíamos pagar 50, 60 veces más”.

Preguntado si es evidente que en Tarija solo se dedicarán a extraer el mineral y que no habrá refinación para no impactar el medio ambiente, respondió que para refinar se necesita tecnología, lo que todavía no hay en este departamento.