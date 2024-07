Campesinos de La Paz deciden no asistir a marcha ‘arcista’: ‘ya no queremos ser más objeto de instrumentalización’

En un ampliado de emergencia, la Federación de Campesinos “Tupac Katari” de La Paz ha decidido no asistir a la marcha que convocaron organizaciones “arcistas” en apoyo al Gobierno para este 12 de julio.

“Hemos analizado minuciosamente sobre su gestión del Gobierno actual. Lamentablemente no nos han atendido a nuestras demandas, pliego petitorio, por lo tanto el pueblo soberano de las 20 provincias a cabeza de sus autoridades ha decidido no asistir a esta marcha, porque ya no queremos ser más objeto de instrumentalización de un poder político o de cualquier partido político”, dijo el ejecutivo David Mamani.

Los campesinos se molestaron por un hecho de la semana pasada, cuando el presidente Luis Arce abandonó una reunión con ellos. Esta actitud fue tomada como una falta de respeto por parte del mandatario hacia la federación.

Mamani dijo que ahora los campesinos harán respetar su independencia político sindical, en defensa de las demandas, necesidades, intereses, reivindicaciones sociales económicas políticas de las 20 provincias.

La marcha de organizaciones “arcistas” fue convocada en defensa de la democracia, después de la asonada militar del 26 de junio.

Irán a reunión

En medio de esta situación, la federación de campesinos de La Paz decidió asistir a la reunión convocada por el Gobierno para el 17 de julio, sin embargo, está solicitando la presencia de los 17 ministros para resolver sus demandas.

Para su pliego petitorio, decidieron priorizar cinco demandas por cada una de las 20 provincias, es decir 100 en total.