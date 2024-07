CARL A-Z es el séptimo clasificado a los Play-Offs de la Libobásquet

La última plaza será definida entre Saracho y Kinwa, que se enfrentarán este miércoles en La Paz por la última fecha de la primera fase.

Fuente: Libobásquet

El club orureño CARL A-Z se convirtió en el séptimo clasificado a los Play-Offs cuartos de final de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) masculina, lo que dejó un último cupo que será luchado por el también orureño Saracho y el paceño Kinwa Club, que se enfrentarán este miércoles por la decimoctava y última fecha.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El lunes finalizó la decimoséptima jornada del torneo y también se jugó un encuentro de la decimoctava.

Hasta antes de esta fecha ya había seis clubes clasificados a la siguiente ronda: los potosinos Nacional, Pichincha y Leones; Tarija Básquet, el orureño CAN y Universitario de Sucre.

A ellos ahora se sumó CARL A-Z, que pese a sus derrotas contra Nacional Potosí (83-93, por la fecha 17) y Leones (82-55, 18), aseguró su pase de ronda al llegar a 24 puntos, que son inalcanzables por los dos últimos.

Los resultados de los otros encuentros fueron los siguientes: Tarija Básquet venció a Pichincha (85-77) en el coliseo Guadalquivir, Universitario derrotó a Kinwa en su reducto (89-87), Leones ganó de visitante a CAN en el coliseo Luis Lazzo Quinteros (74-75) y Saracho derrotó a Básquetbol La Paz en su escenario deportivo (125-65).

La definición

Básquetbol La Paz quedó sin posibilidades de avanzar a los Play-Offs y ello deja a dos clubes en la lucha por pasar de fase: Saracho (con 22 puntos) y Kinwa (21).

El ganador se clasificará y el perdedor será eliminado, aunque los orureños son los favoritos, porque de perder igualará en puntaje con Kinwa (23) y ahí se deberán ver otros factores para determinar al octavo club de los Play-Offs.

El partido está programado para este miércoles (20.30) en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito de La Paz.

Los otros encuentros de la fecha son: Nacional vs. Universitario (miércoles a las 19.00), Pichincha vs. CAN (viernes, 19.00) y Básquetbol La Paz vs. Tarija Básquet (viernes, 20.30).