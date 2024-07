Carl A-Z y CAN clasifican a la final del torneo 2023 del basquetbol orureño

Fuente: https://lapatria.bo

Carl A-Z se impone a Saracho

En el primer enfrentamiento, el Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) demostró su superioridad desde el inicio. El primer cuarto terminó con un marcador de 29-22 a favor de Carl A-Z. Mantuvieron la ventaja en el segundo cuarto, finalizando con un parcial de 22-19 y un marcador global de 51-41. En la tercera etapa, el equipo azul y amarillo continuó dominando con un parcial de 28-19, ampliando su ventaja a 79-62 en el global. A pesar de los esfuerzos de Saracho en el último cuarto, Carl A-Z aseguró la victoria con un parcial de 25-23, sellando el marcador final en 104-85.

Daniel Orresta fue el jugador destacado de Carl A-Z, mostrando habilidad y liderazgo en la cancha. Alekzander Escalier, otro jugador clave del equipo, comentó después del partido: «Fue un partido muy emocionante. Este clásico de la liga nos permitió sacar ventaja y ahora nos preparamos para la final contra CAN, un equipo muy fuerte. Estamos listos para darle una gran emoción al pueblo orureño».

Saracho no pudo romper la barrera defensiva de Carl A-Z / Daniela Miranda

CAN derrota a Litoral

En el segundo partido de las semifinales, el Club Atlético Nacional (CAN) se enfrentó a Litoral. El primer cuarto terminó con un marcador de 23-13 a favor de los celestes. En el segundo cuarto, CAN amplió su ventaja con un parcial de 11-4, llegando a un marcador global de 34-17. A pesar de los intentos de Litoral por revertir el marcador en el tercer cuarto, CAN se mantuvo firme, cerrando el parcial 34-27 y aumentando el global a 68-44. En el último cuarto, el equipo celeste aseguró su triunfo con un parcial de 23-17, dejando el marcador final en 91-61.

José Gil Rodríguez fue el jugador más destacado del equipo de CAN. Al finalizar el partido, expresó: «Venimos a plantearnos esta victoria para enfrentar la final. Sabemos que Carl A-Z tiene un buen equipo, pero nos vamos a preparar bien para el partido. Tenemos que mejorar nuestra comunicación en la cancha y perfeccionarla en los entrenamientos». Rodríguez también destacó la fortaleza de CAN como equipo y su objetivo de ganar el título.

Emoción y rivalidad en la final

Como dato adicional, en el torneo del año pasado Carl A-Z y CAN se enfrentaron en la final, donde el equipo azul y amarillo se llevó el título. Este antecedente añade un nivel extra de emoción y rivalidad a la próxima final. Los partidos de ida y vuelta se llevarán a cabo el 28 de julio y el 1 de agosto, respectivamente, y prometen ser encuentros electrizantes que mantendrán a los aficionados al borde de sus asientos.