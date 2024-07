Carla Bruni fue acusada de manipulación de testigos en una causa contra su esposo, el ex mandatario francés Nicolas Sarkozy

La ex supermodelo y cantante fue puesta bajo supervisión judicial, lo que incluye prohibirle el contacto con todos los implicados en el proceso a excepción de su marido





El ex mandatario francés Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni abandonan el Palacio del Elíseo tras la ceremonia de traspaso de poderes en París el martes 15 de mayo de 2012 (AP Foto/Patrick Kovarik/Archivo)

La ex primera dama francesa Carla Bruni-Sarkozy fue acusada este martes de cargos preliminares por su involucramiento en supuestos intentos de presionar a un testigo que acusó al ex presidente Nicolas Sarkozy de recibir financiación ilegal de Libia para su campaña.

Bruni-Sarkozy fue puesta bajo supervisión judicial este martes, lo que incluye prohibirle el contacto con todos los implicados en el proceso a excepción de su marido, según un funcionario judicial que no estaba autorizado a ser nombrado públicamente al hablar de una investigación en curso.

Los cargos preliminares contra la ex supermodelo y cantante Carla Bruni-Sarkozy incluyen manipulación de testigos y asociación delictiva con tentativa de fraude para engañar a los magistrados que investigan a su marido como sospechoso de recibir fondos ilegales durante la campaña presidencial de 2007, dijo el funcionario.

El abogado de Bruni-Sarkozy no respondió a una solicitud de comentarios. Tras ser interrogada por la policía en mayo, los abogados de Bruni-Sarkozy dijeron que proporcionó “aclaraciones y explicaciones útiles”, pero no hicieron más comentarios.

El testigo en cuestión, Ziad Takieddine, juega un papel fundamental en las acusaciones de que Sarkozy recibió millones en pagos ilegales del régimen del entonces presidente libio Muammar Khadafi.

El fallecido dictador libio Muammar Khadafi y el ex mandatario francés Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy, quien fue presidente de Francia de 2007 a 2012, ya fue declarado culpable en otros dos procesos judiciales. En todos los casos ha negado enérgicamente haber cometido delito alguno.

En febrero, una corte de apelaciones de París confirmó una sentencia condenatoria contra el ex presidente por financiación ilegal de campaña en su fallida candidatura a la reelección en 2012. Sarkozy fue condenado a un año de prisión, de los cuales seis meses fueron suspendidos. Los abogados de Sarkozy han apelado ante la Corte de Casación, la más alta instancia judicial de Francia. Con la apelación pendiente, el ex mandatario no puede ser encarcelado de acuerdo con la legislación francesa.

Al ex presidente Nicolas Sarkozy se le acusa de haber gastado casi el doble del importe máximo legal de 22,5 millones de euros (27,5 millones de dólares) en la campaña de reelección presidencial que perdió frente al socialista François Hollande.

En otro caso, en 2021, Sarkozy, de 69 años, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias.

Es el primer ex presidente francés de la historia moderna en ser declarado culpable y sentenciado a prisión por acciones durante su mandato.

Nicolas Sarkozy se retiró de la política activa en 2017.