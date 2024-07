China da un gran paso en su programa de exploración lunar tripulada

Fuente: https://actualidad.rt.com

China probó con éxito el motor de la tercera etapa del sistema de propulsión de su cohete Long March-10, dando otro significativo paso en su plan de enviar a una misión tripulada a la Luna, informa South China Morning Post.

El motor YF-75E de hidrógeno líquido y oxígeno líquido de la tercera etapa arrancó como se esperaba, funcionó de forma estable y se apagó a tiempo durante una simulación a gran escala que tuvo lugar el pasado sábado en un banco de pruebas recién construido.

CNSA’s Long March 10 moonshot rocket’s successful high-thrust test paves the way for crewed lunar exploration. Exciting progress towards reaching the moon! Full HD:https://t.co/lKj2M1FoXA pic.twitter.com/BBV0E5iX6f

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) July 23, 2024

