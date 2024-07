El paro de 24 horas anunciado para este jueves por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia no será acatado en la ciudad de La Paz, así lo hizo conocer la dirigencia de la Federación del Transporte Urbano de La Paz Chuquiago Marka, que lanzó una advertencia contra sus pares de El Alto si generan conflictos ese día.

“Nosotros no vamos a acatar ningún paro, primero porque no nos vamos a prestar a un juego político, lo hemos dicho bien claro”, señaló el ejecutivo del sector, Santos Escalante.

“Nos sorprende que en este momento quieran mandar a un paro cuando hace un mes y medio ellos han tenido un congreso de puro urbanos y ha estado el ministro de Obras publicas como invitado”, añadió.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La dirigencia de la confederación convocó a un paro de actividades a escala nacional por al falta de diésel.

En los surtidores de varios puntos del país se forman filas de vehículos mientras el Gobierno anuncia una solución para los próximos días.

Debido a esta situación, el transporte pesado activó este miércoles un paro con bloqueo de caminos.

Las quejas no solo son por los problemas en el abastecimiento de diésel, también cuestionan la falta de dólares.

“Nos solidarizamos con el transporte pesado porque tenemos dentro nuestras áreas de trabajo un sector minimizado”, dijo escalante.

No obstante, sentenció: “No podemos nosotros prestarnos a esta situación porque, primero, la confederación nacional no ha invitado a la Federación Chuquiago Marka, que es el verdadero representante dentro el municipio de La Paz”.

En ese marco, lanzó una advertencia a los conductores de El Alto que prestan servicio en La Paz y cuya federación respalda la protesta del jueves.

“Ante cualquier acción, nosotros vamos estar listos y si en caso contrario ellos van a querer venir a agredir nuestros vehículos, el viernes nosotros estamos saliendo en todos los puntos a bloquear y dejar sin efecto todas las líneas que vengan de El Alto”, señaló.