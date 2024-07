Chuquisaca: Temen que plantas estatales terminen siendo ‘elefantes blancos’

INCAHUASI. Hasta junio la construcción de la obra tenía un avance físico del 80%. Captura de video

Fuente: Correo del Sur / Sucre

En Chuquisaca, el Gobierno invierte 537.571.114 bolivianos para construir 21 plantas industrializadoras agrícolas, pero hay el temor de que estas se vuelvan “elefantes blancos” si el departamento no es capaz de garantizar la materia prima. La construcción de la planta procesadora de trigo es una muestra.

“Si no hay programas productivos que sustenten la materia prima en los volúmenes que necesitan estas plantas, las plantas en muy breve tiempo van a ser elefantes blancos”, advierte a CORREL DEUSR el secretario departamental de Cultura, Turismo, Desarrollo Productivo y Empleo de la Gobernación de Chuquisaca, Félix Almendras (CST).

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Ricardo Zárate (MAS), por su parte, indica a este diario que Chuquisaca se encuentra en medio de un ambicioso proceso de industrialización que abarca sus cuatro regiones; sin embargo, este esfuerzo “se ve amenazado por la escasez de materia prima a consecuencia de la sequía”.

Puso como ejemplo a Huacareta, donde la producción de naranja se redujo en un 50% esta temporada. En ese municipio se emplaza una planta transformadora de cítricos.

MALA EXPERIENCIA

Zárate expresa su preocupación por lo que podría ocurrir más adelante con la falta de materia prima para alimentar las plantas de industrialización, algo que comprometería el éxito de los proyectos, como ya sucedió con la planta de industrialización de trigo en Mojocoya.

En 2013 y 2015, la Gobernación de Chuquisaca construyó una planta procesadora de trigo en Redención Pampa, municipio de Mojocoya, con una inversión de Bs 39.949.916, que consta de un molino industrial de 24 toneladas de molienda diaria, dos silos (cada uno de 20.000 quintales) y equipamiento para cosecha (trilladoras, cegadoras, clasificadoras de granos y otros insumos).

Sin embargo, esa planta no pudo entrar en operaciones debido a la falta de materia prima, salvo en un corto periodo entre 2019 y 2021 cuando produjeron 4.135 bolsas de harina de 50 kilos de El Granero. Eso apenas llegó a representar el 10% de su capacidad instalada.

AGAMDECH

El gerente general de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech), Leoncio Layme, se muestra más confiado al señalar que estos proyectos de industrialización se están construyendo “según la potencialidad de materias primas en los diferentes municipios” y dice que “los estudios contemplan la producción de materias primas”.

No obstante, reconoce que eso no significa que no haya que tomar previsiones y, en tal sentido, ya hubo un par de reuniones con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y lo mismo ocurrirá con los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo y de Planificación.

¿QUÉ SE HACE?

El secretario Almendras detalla que desde la Gobernación se han implementado programas que abarcan el maní y el maíz en la región del Chaco; el durazno, la manzana y las vides en los Cintis y Chuquisaca Centro; los sectores apícola y piscícola en diferentes municipios del departamento, con una inversión cercana a los 28 millones de bolivianos. Dice que son a diez años plazo.

En esa línea, Layme informa que la Alcaldía de Presto, de manera simultánea a la construcción de la planta procesadora de chirimoya, “ha encarado dos proyectos, uno inclusive con el Ministerio de Desarrollo Rural, para ampliar su frontera de plantaciones” de esa fruta.

El Gerente de Agamdech agrega también que ese municipio tiene un vivero grande, construido con recursos de Fonabosque, para la producción de plantines de chirimoya, y que con la Gobernación está encarando un proyecto piloto también de plantaciones de ese mismo producto.

INVERSIÓN

En Chuquisaca, desde 2022, el Gobierno ejecuta 21 proyectos de industrialización. De ellos, 18 con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), a través del programa Focipp, con una inversión de Bs 150.171.114; dos proyectos con la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), con un presupuesto de Bs 218,4 millones, y uno con Emapa, de Bs 161 millones, para totalizar Bs 537.571.114.

EBA Y EMAPA

• Planta Procesadora de Papa de Incahuasi

Inversión: Bs 161 millones

Inicio de obra: Mayo de 2023

Tiempo de ejecución: 500 días calendario

Producirá: Papa prefrita congelada de 3.119 t, puré de papa de 1.040 t, hojuelas de papa de 478 t, y la línea de producción de almidón de papa de 312 t al año

Ejecuta: Emapa

• Planta Industrializadora de Frutas Culpina

Inversión: Bs 77,4 millones

Inicio de obra: Enero de 2024

Tiempo de ejecución: 16 meses

Producción: 57 t de frutas al mes para obtener néctar y pulpa de frutas de manzana, durazno, cítricos y chirimoya. Además, aceite de palma (350 litros/día).

Ejecuta: EBA

• Planta Industrializadora de Alimentos de Monteagudo

Inversión: Bs 141 millones

Inicio de obra: marzo de 2023

Tiempo de ejecución: 18 meses

Producción: 1.200 t de ají, 2.300 toneladas métricas (Tm) de algarrobo, 8.800 Tm de maní y 301 Tm de sésamo al año.

Ejecuta: EBA

¿Quién está capacitado para administrar las industrias?

Quién administrará las industrias es otro de los elementos que preocupa a los entrevistados de CORREO DEL SUR. Desde el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) su gerente departamental, Gonzalo Salazar, deja en claro que esa será una responsabilidad de los municipios, en los 18 proyectos que se ejecutan con el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (Focipp). Los proyectos de papa, frutas y alimentos están bajo la responsabilidad de EBA y Emapa.

En mayo pasado, el presidente Luis Arce entregó a la Alcaldía de Sucre la Planta Procesadora de Alimentos Balanceados, pero recién entrará en funcionamiento el próximo año debido a que no tiene presupuesto de operación inicial, según explicó en su momento el secretario de Planificación de la Municipalidad, Felipe Jerez. Esto implica que una inversión de Bs 11 millones estará paralizada por varios meses.

Para el presidente de la ALD de Chuquisaca, Ricardo Zárate, esta experiencia sirve como advertencia sobre la necesidad de planificar no solo la construcción de las plantas, sino también su puesta en marcha y operación.

Dice que se deben abordar de manera paralela los aspectos administrativos, de recursos humanos y de funcionamiento de estas plantas, lo que implica definir claramente quiénes serán los responsables de su operación, a nivel nacional o municipal.

Al respecto, el secretario departamental de Cultura, Turismo, Desarrollo Productivo y Empleo de la Gobernación de Chuquisaca, Félix Almendras, reconoce que hay incertidumbre sobre quién administrará las plantas de transformación una vez construidas y sugiere evaluar modelos de administración privada, mixta o estatal.

Incluso manifiesta su preocupación sobre la capacidad de algunos municipios para administrar eficientemente estas plantas y convoca a gestionar reuniones con el nivel central del Gobierno.

Leoncio Layme, gerente general de Agamdech, dice que gestionarán ante el Ejecutivo nacional la pronta conclusión de estas infraestructuras y su equipamiento y, algo elemental, negociarán la asignación de capital de operaciones.

“El Gobierno nacional está consciente de que, si no se hace una inyección de recursos para capital de operaciones, por lo menos en los primeros años, entonces habría el riesgo de que sean inversiones no tan eficientes”, sentencia él.

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FPS