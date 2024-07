Científico chino condenado por modificar bebés genéticamente recibe oferta de trabajo en EE.UU.

«No habrá más bebés modificados genéticamente. No habrá más embarazos», recalcó el investigador.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El polémico científico chino He Jiankui comentó este jueves que está considerando una oferta para trabajar en Estados Unidos. Durante una mesa redonda en línea organizada por la revista MIT Technology Review, reveló que un inversor de Silicon Valley le ha propuesto fundar una empresa dedicada a tecnologías de edición genética para prevenir el alzhéimer.

El biofísico fue condenado en China en 2019 a tres años de prisión por realizar prácticas médicas ilegales tras asegurar que había creado bebés inmunes al VIH ‘editados genéticamente’.

«Algunos inversores de Silicon Valley me propusieron invertir en la creación de una empresa en Estados Unidos, con investigaciones realizadas tanto en Estados Unidos como en China. Es una propuesta muy interesante y la estoy considerando. Me encantaría trabajar en Estados Unidos si hubiera una buena oportunidad «, respondió He a la pregunta realizada por editor en jefe de la revista, Mat Honan, de si tenía pensado seguir trabajando en su país de origen o se mudaría a otro sitio.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Por qué la enfermedad de Alzheimer?

El pasado año, He anunció su intención de llevar a cabo un nuevo experimento para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Su propuesta consiste en editar genéticamente embriones de ratón e introducir parte de esa edición genética en óvulos humanos fecundados (cigotos) para, de esa forma, comprobar si la mutación confiere protección contra el alzhéimer.

El controvertido investigador reveló que decidió dedicarse a esa enfermedad mental porque su madre la padece. «Así que yo también tendré alzhéimer, y tal vez mi hija y mi nieta. Así que quiero hacer algo para cambiarlo», añadió. En la conferencia señaló que su objetivo es intentar prevenir el alzhéimer en la descendencia o en la próxima generación, «porque actualmente no hay cura«.

Su enfoque se basa en que algunas personas en Europa tienen un riesgo muy bajo de sufrir la enfermedad. «¿Por qué no hacemos algunas modificaciones para que nuestra próxima generación también tenga este alelo protector, de modo que tengan un riesgo bajo de padecer alzhéimer o tal vez no lo padezcan? Ese es mi objetivo», subrayó.

«No más bebés modificados«

Durante el evento, He afirmó que su trabajo con la edición genética se limitaría a estudios en ratones, monos y embriones humanos no viables, sin intención de implantar un embrión para crear un embarazo o futuros niños. También recalcó que «no habrá más bebés modificados genéticamente. No habrá más embarazos». Sin embargo, declaró que la sociedad acabará aceptando su visión de que «la edición genética de embriones es algo bueno porque mejora la salud humana«.

En la mesa redonda, el biofísico mencionó que recibió invitaciones para realizar investigaciones con embriones humanos viables «en un pequeño país de Europa del este» y en una nación insular no especificados, pero rechazó esas ofertas. «Necesito hacer investigación en Estados Unidos y China u otros países importantes», afirmó.

He expresó que éticamente está a favor de que la «edición genética de embriones solo debería usarse para tratar enfermedades. Nunca debería usarse con un propósito no terapéutico, como hacer que las personas sean más inteligentes, más fuertes o más bellas«.