“Mi sobrino estaba viniendo a la universidad, estaba estudiando arquitectura y estaba yendo (a clases) cuando ha tenido el accidente. El que le ha ocasionado el accidente estaba yendo contra ruta, clarito está en las cámaras, todo se ve”, declaró a UNITEL, Elías Dávalos, tío de la víctima.

En imágenes de cámaras de seguridad se observa el momento cuando el vehículo invade carril contrario provocando que el joven motociclista pierda el control y termine impactando de frente contra la carrocería del otro motorizado.

Desde la Policía informaron que debido al fuerte impacto el conductor de 20 años perdió la vida de forma instantánea.

“Quiero justicia para mi sobrino, son cinco hermanos mis sobrinos, su mamá lo ha abandonado con dos añitos, y desde ahí hemos tenido que criar nosotros”, dijo el hombre.

Asimismo, manifestó que el conductor no quiere hacerse cargo ni de los gastos del sepelio, por lo que para la familia de la víctima ya no cuentan con los recursos.

“Yo quiero por lo menos con el sepelio que ayuden, pero a ellos no les importa eso, no se hacen responsables, no dan la cara”, lamentó.

El conductor que protagonizó el hecho de tránsito fue aprehendido y está en celdas de Tránsito de Quillacollo a la espera de conocer su situación jurídica.

El cuadernillo de investigación señala, que al momento de cometer este accidente, el chofer de esta camioneta no portaba su licencia de conducir, lo cual agrava su situación jurídica.