Cochabamba: Motociclista murió tras ser arrollado y arrastrado dos cuadras en la av. Víctor Ustáriz

Fuente: Unitel

Un motociclista murió la tarde de este lunes de una manera trágica tras ser arrollado y arrastrado por dos cuadras en la avenida Capitán Víctor Ustáriz, a la altura del kilómetro 7, en la zona oeste de la ciudad de Cochabamba.

Según los testimonios, se trata de un hombre joven, cuyo cuerpo quedó desmembrado y su rostro desfigurado. Los transeúntes y vecinos señalan que nadie se percató en qué momento sucedió el accidente ni qué vehículo fue el que lo arrolló, debido a la cantidad de motorizados que habían en ese momento.

“Habían camiones y autos pasando, solamente vi que una moto voló a un lado”, indicó un conductor, que se percató del cuerpo.

“Yo pasé, y cuándo me di cuenta, había una mancha, pensé que era un perro al principio, y casi lo piso, paré. El momento que yo paré, directamente me di cuenta que era una persona”, señaló el hombre.

Contó que otro conductor también se dio cuenta del cadáver y se detuvieron. “Entonces, hemos comenzando a hacer señas a la gente para que no lo pisen”, indicó.

“Yo fui el primero que paró cuando pasaron los autos”, señaló que testigo y afirmó que no sabe quién atropelló a la víctima.

Otro testigo señaló que el accidente ocurrió cerca de un semáforo cercano a una universidad privada. “Solo vimos la moto y el señor dijo ‘se ha escapado’. Bueno, no hemos dado mucha importancia, porque alzaron la moto y no había el afectado”, indicó.

El testigo también presume que un camión arrastró el cuerpo dejando marcas en el pavimento.

En tanto, los vehículos transitan en una vía mientras que los policías comenzaron con las pericias.