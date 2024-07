Cochabamba: Renunciaron a su trabajo y perdieron su dinero al sufrir estafa con visas a Europa

Dos amigas decidieron seguir el «sueño europeo», pero fueron estafadas. Ahora, piden la devolución de su dinero.

Surge una nueva denuncia de estafa contra una agencia de viajes en Cochabamba. Dos amigas entregaron 4.500 dólares, cada una, a un tramitador y a una agencia de viajes para que les entreguen una visa que les permita viajar al Viejo Continente. Comenzaron con la búsqueda del «sueño europeo» en abril, pero hasta el momento, no recibieron absolutamente nada.

«Les dijimos que queríamos hacer un viaje, pero que no teníamos todos los requisitos que necesitábamos, preguntamos si tenían algo tramitador. La encargada de la agencia de viaje nos dijo que sí tenía un tramitador y le llamó, se contactó con el señor, y nos dijo que regresemos al día siguiente por la mañana. Volvimos, nos encontramos con el señor y nos ofreció un paquete que cuesta $ 4.500″, explicó una de las afectadas.

Las víctimas querían ir a España en busca de un trabajo. Entonces, al recibir la garantía de la agencia de viajes sobre la visa, decidieron renunciar a su fuente laboral en Cochabamba y concentrarse en el viaje.

«Nos ofreció visas directo, dijo que en la embajada tenía amigos y contactos. Entonces, que nos podía dar visa directo, pero eso costaba $6000 cada una, pero para eso tendríamos que mandar 2500 dólares más, porque $3000 tendría que pagar adentro para que nos haga la visa», detalló.

Ahora, quedaron endeudadas, ya que el dinero entregado a la empresa era un préstamo.

«Necesitamos, más que todo, que nos devuelva la plata porque hemos sacado del banco. Yo estaba trabajando y me tuve que salir de mi trabajo porque yo pensaba que iba a viajar. Entonces, como no viajé, tengo que devolver la plata porque no sé de dónde más pagar al banco», agregó.

Las víctimas también denunciaron que el supuesto tramitador las amenaza y no quiere devolverles el dinero.

«El señor se empieza a molestar cuando le empezamos a mandar mensaje, a mi amiga prácticamente le bloqueó por teléfono«, complementó.