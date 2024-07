Cochabamba: Vendedores de celulares denuncian que librecambistas les venden el dólar hasta en Bs 10,80

Fuente: Red Uno

Vendedores de celulares se movilizaron en la ciudad de Cochabamba, piden que las autoridades realicen controles al tipo de cambio que ofrecen los librecambistas, ante la escasez de dólares.

«Hemos hecho un análisis. Sabemos que nuestro país está pasando por momentos duros, que el dólar está escaseando, pero también los librecambistas y el mercado informal está especulando y haciendo ‘su agosto’ en este tiempo de crisis que estamos pasando todos los bolivianos. Nos hemos manifestado con las autoridades competentes», indicó Liam Limachi, representante del sector de celulares de la Asociación «Sagrado Corazón-25 de Mayo», en entrevista con Red Uno.

En ese sentido, indicó que en la pasada jornada se reunieron con representantes de la ASFI y el viceministerio de Defensa del Consumidor, encargado de controlar la especulación. Acordaron volver a reunirse en cinco días para analizar soluciones.

Limachi explicó que adquieren sus productos en dólares, por lo que deben recurrir a los librecambistas, que ofrecen el dólar a Bs 10 e incluso Bs 10,80 a lo largo del día.

«A nosotros nos entregan siempre los celulares en dólares y cada día tenemos que hacer cambiar. No manejamos montos grandes, somos comerciantes minoristas, y por lo tanto tenemos que hacer cambiar, por ejemplo, 500 dólares. En la mañana, cotizamos el dólar y está a 9,80; para la tarde ya está a 10, luego 10,50 y llega a 10,80. Esa es nuestra preocupación«, detalló.

También se refirió a que los compradores les señalan por subir el precio de la mercadería y que son los especuladores.

«Eso no es cierto. A nosotros, el dólar nos están cambiando muy caro. Por eso, pedimos a las autoridades que haya un control porque en el sector de los librecambistas se encuentra dólar, pero a precios elevados. Esa es la molestia de los comerciantes. No solo somos un sector, somos varios que ya estamos movilizados, tuvimos reuniones y decidimos que no vamos a parar, estamos en estado de emergencia hasta que nos reunamos con las autoridades competentes y logremos una solución», afirmó el representante.

Limachi también comentó que no pueden mantener el precio de los celulares porque los que llegaron antes del incremento en el tipo de cambio, ya se vendieron. Entonces, los que ahora ofertan, ya fueron adquiridos con el actual tipo de cambio porque manejan «pequeñas cantidades de mercadería».

«Vamos a contactar con todos los comerciantes de línea blanca y, si es posible, con todos los del sector de la Cancha y Av. Ayacucho, también Sacaba y Quillacollo. Nos vamos a movilizar para contrarrestar al agio y especulación del dólar«, añadió.

Si no son atendidos, advierten con bloqueos en el centro de la ciudad.

«A los hermanos librecambistas, decirles que no estamos en contra de ellos, sino que simplemente queremos que sea un precio justo, nada más», complementó Limachi.