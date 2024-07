Colegio de Odontólogos de Cochabamba en emergencia por incremento hasta un 30% en insumos dentales

Estos problemas se originan en la falta de dólares en el país, aunque el Gobierno sostiene que el Banco Central de Bolivia sigue enviando la divisa extranjera a los bancos privados en montos mayores a los regulares, pero eso no se refleja en la población que acude a las entidades financieras y no consiguen el billete.

La Paz, 23 de julio de 2024 (ANF).- El presidente del Colegio de Odontólogos en Cochabamba, Julio Méndez, indicó que su sector se encuentra en emergencia debido a que el costo de los insumos dentales subieron hasta en un 30% por la falta de dólares en el país.

“Sí, ha sufrido un incremento de aproximadamente un 30% de todos los productos. Necesitamos usar luz alógena, resina, adhesivos; tanto la resina, como el adhesivo y el cemento de fosfato, lo usamos recurrentemente para base y ahí vamos a darnos cuenta el incremento”, dijo Méndez a Fides.

La falta de dólares en el país se arrastra desde febrero del año pasado, el Gobierno sostiene que el Banco Central de Bolivia sigue enviando la divisa extranjera a los bancos privados en montos mayores a los regulares, pero eso no se refleja en la población que acude a las entidades financieras y no consiguen el billete.

Varios sectores comenzaron a reclamar al Gobierno que sus medidas no están siendo efectivas para mitigar el problema de la ausencia de la divisa estadounidense. Las autoridades se comprometieron con algunos protestantes buscar una solución.

“Los productos ya no están llegando. Hay equipos que ya no están llegando de manera oficial. Las casas dentales están agotando stock. Todos los importadores agarran y hacen el negocio prácticamente con el dólar. Ahora el dólar está a Bs 10.5 y en el banco usted no encuentra”, lamentó el profesional dental.

Las bajas Reservas Internacionales que tiene el país mantienen en la incertidumbre a la población sobre la estabilidad financiera. Entre tanto, el Gobierno sigue con la idea de contraer más deuda externa y apostar a crear empresas estatales que, en su mayoría, son deficitarias.