Comisiones mixtas exigen a Jauregui y Mercado dejar de poner trabas para reiniciar judiciales

La Paz. – Los presidentes de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural, Roberto Padilla y Miguel Rejas, exigieron este jueves al jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista), Jerges Mercado, y al presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, dejar de poner trabas al reinicio de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

«Nosotros hemos venido trabajando día y noche, en ningún momento hemos tenido la intención de perjudicar las elecciones judiciales. Los primeros diputados que han perjudicado desde el año pasado son Jauregui y Jerges Mercado. Son unos mentirosos y cobardes. Por culpa de ellos no se ha avanzado hasta ahora las elecciones judiciales«, denunció Padilla.

Sostuvo que por la falta de voluntad de los parlamentarios de la facción arcista del MAS, la Comisión Mixta de Constitución no pudo avanzar con el proceso que está paralizado en la etapa de entrevistas orales.

Precisó que dicha instancia está compuesta por siete asambleístas nacionales que apoyan al gobierno de Luis Arce, cuatro de la oposición y dos del evismo. En esa línea, Rejas también advirtió la falta de voluntad de parlamentarios arcistas para continuar el proceso.

«Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para continuar con esta preselección. No sean mentirosos, Jerjes Mercado y Jáuregui. Cumplan como diputados, cumplan la Constitución Política del Estado, no manipulen, no coordinen con los autoprorrogados, dejen de coordinar, dejen de perjudicar las elecciones judiciales«, reclamó Padilla.

El proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales se encuentra nuevamente paralizado después que la Sala Constitucional Segunda del Beni impuso una multa de Bs 5.000 a cada miembro de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, por incumplir una medida cautelar que solicitó uno de los postulantes inhabilitados en el proceso de preselección.

Ayer, la comisión se encontraba en plena sesión para continuar con el proceso de evaluación oral de los postulantes a magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero se declaró un cuarto intermedio porque fueron notificados con un nuevo recurso judicial interpuesto por Heidy Padilla Medina contra las dos comisiones mixtas del parlamento.

Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, precisó que la multa de Bs 5.000 se aplicará por día en caso de que continúen con la sesión; asimismo, denunció que constantemente existe sabotaje por parte de parlamentarios arcistas, porque, a pesar de que son convocados, no vienen a las sesiones.

«Las veces que he convocado a sesiones, no han asistido muchos colegas a la Comisión y no me han dado el quórum reglamentario (…). Ayer abandonaron algunos colegas, nos dejaron con siete miembros y en su mayoría aprobaron un cuarto intermedio hasta resolver los amparos», lamentó Rejas.

La bancada del MAS- arcista salió esta jornada en conferencia de prensa para «cuestionar» la decisión de la Sala Constitucional del Beni y adelantó que pedirán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que blinde las elecciones judiciales; además, sostuvieron que la orden para frenar nuevamente el proceso de preselección vino desde la región del Chapare, donde Evo Morales es el máximo representante de esa región.

Sin embargo, el senador Padrilla insistió en que los operadores para frenar las judiciales desde el 2023 fueron los diputados arcistas Jauregui y Mercado. Les exigió respeto al trabajo que realizan.

«Que pasa, pues, hermanos diputados Jáuregui y Mercado. ¿Acaso solamente sirven para mentir y engañar al pueblo? ¿Acaso sólo son buenos para estar en los medios de comunicación y culpar a los dos presidentes de las comisiones? Más bien deberían respetar a los presidentes, especialmente a este presidente de la Comisión de Justicia Plural, por llevar adelante de manera transparente (el proceso). Deberían arrodillarse, porque ustedes son los que están perjudicando al pueblo boliviano, ustedes son los que están manipulando», arremetió.

Entre tanto, en las últimas horas, el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó, mediante una carta, a los jefes de bancada y los presidentes de las comisiones mixtas a una reunión para viabilizar las elecciones judiciales.

