Comité pro Santa Cruz pide a Arce que considere adelantar elecciones ante la situación económica

El Comité por Santa Cruz ha solicitado públicamente al presidente Luis Arce que considere adelantar las elecciones generales, ante la situación económica, con el objetivo de cambiar a un gobierno dispuesto a asumir soluciones de fondo.

El presidente del Comité, Fernando Larach, consideró que Bolivia se encuentra en camino a una crisis económica e inflación similar a la registrada en los años 1984 o 1985 en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), pero Arce está terco e insiste con su modelo económico.

“Bolivia no puede repetir la situación del año ’84. ‘85 y usted, su terquedad y sus malas decisiones nos están llevando a esa situación y reitero los bolivianos no merecemos y no podemos llegar a esos niveles”, dijo Larach al mandatario.

“Presidente, con todo respeto, considere la posibilidad de adelantar las elecciones y permita a los ciudadanos bolivianos elegir a un gobernante que solucione sus problemas, que solucione la crisis, que atienda a los sectores y que volvamos a una Bolivia estable”, sugirió el líder cívico.

Señaló que el país necesita soluciones de fondo y no de forma. En ese marco, sostuvo que el problema es el modelo y si el presidente sigue en la terquedad de no cambiar, se le solicita el adelantamiento de elecciones.

Las elecciones generales deberían realizarse en agosto del próximo año.

El sector transporte se ha deslizado la posibilidad de pedir el adelantamiento de elecciones, ante la situación económica con la falta de dólar, déficit en el abastecimiento de combustible y alza de precios.

