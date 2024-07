Cómo crear mapas con ChatGPT en menos de 2 minutos

ChatGPT aún no consigue mostrar mapas dentro del chat, pero eso no significa que no podamos hacerlos, y aquí estoy para mostraron lo que podemos hacer para obtener la información de forma sencilla.

Lo primero que tenemos que hacer es pedirle el tipo de mapa que deseamos, por ejemplo:

Muestra un mapa interactivo que muestre el itinerario de mi viaje en España con los siguientes puntos de interés: Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Sevilla.

Una vez hecho eso, nos generará el código para crearlo en html, y luego nos dará el enlace para bajar la página correspondiente. Al bajar la página tendremos el archivo listo para abrirlo en el navegador:

Una vez abrimos el html que genera, tendremos el mapa deseado:

Podemos crear mapas de todo tipo, por ejemplo:

Mapas con Rutas de Transporte: Puedes crear mapas que muestren rutas de transporte, como rutas de autobuses o trenes.

Mapas de Lugares Históricos: Puedes crear un mapa que muestre lugares históricos o turísticos de una ciudad.

Mapas de Zonas de Riesgo: Puedes crear mapas para mostrar zonas de riesgo como áreas propensas a inundaciones o terremotos.

Mapas de Calor: Puedes crear un mapa de calor para visualizar densidades de datos como la concentración de población o puntos de interés. La imagen que ilustra este artículo es un ejemplo de ello.

Mapas de Clústeres: Puedes crear mapas que agrupen puntos cercanos en clústeres, útil para visualizar muchos puntos de datos.

Para que los mapas sean completos es importante que la información esté cargada en el código, por lo que hay que jugar con un poco de prompting para asegurarnos de que se carga la información de forma correcta. Una vez tenemos la garantía de que los datos obtenidos son correctos, le pedimos que genere el archivo html para obtener el mapa interactico con dichos datos.

Con paciencia y voluntad, podemos obtener mucha información en ChatGPT.