Al día siguiente, Morales puso en duda la versión del golpe y dijo sentirse extrañado por “un golpe con cero muertos”.

“Qué clase de golpe será, pues. Empieza el golpe, los ministros estaban felices paseando en la plaza Murillo, tocando las tanquetas… un golpe de Estado con cero heridos, cero disparos, cero muertos”, dijo Morales.

Dirigiéndose a Morales, Copa le volvió a cuestionar su salida del país en medio de la crisis 2019.

“Qué le pasa realmente, él no estaba aquí el 2019 para sentir lo que han sentido los alteños y los de Sacaba, cuando han perdido a sus seres queridos”, dijo la alcaldesa que en ese momento era senadora por el MAS durante el Gobierno de Morales.

“Él no ha sentido cómo la gente se movilizaba con sus ataúdes pidiendo justicia; él no estaba cuando la gente ha correteado y los militares estaban baleando; él no estaba”, añadió.

A la fecha, Zúñiga y el jeje de la Armada están detenidos en cárceles de Cochabamba y La Paz. Además, hay otro grupo que es investigado y algunos de ellos fueron enviados a prisión por este caso.

La oposición duda de la versión del “golpe” y considera que la toma militar es parte de un “autogolpe”, una postura que fue cuestionada por el Gobierno.