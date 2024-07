Cómo Wimbledon usa inteligencia artificial para proteger a sus tenistas del acoso en línea

El sistema supervisa comentarios en redes sociales que involucran racismo, sexismo o amenazas de muerte.

Wimbledon ha implementado el uso de inteligencia artificial para proteger a sus tenistas del acoso en línea. El sistema impulsado por IA monitorea las plataformas en tiempo real, identificando palabras clave, frases y patrones que indican acoso o abuso.

Este proceso se basa en algoritmos de aprendizaje automático que han sido entrenados para reconocer comportamientos inapropiados. Al identificar estos patrones, la IA puede alertar a los moderadores humanos, quienes pueden tomar las medidas necesarias para bloquear a los usuarios ofensivos o eliminar el contenido inapropiado.

Jamie Baker, ex tenista y actual director del torneo, dijo a The Guardian que Wimbledon ha incorporado un servicio de monitoreo de redes sociales llamado Threat Matrix. Este sistema, desarrollado por la empresa de inteligencia artificial Signify Group, también se implementará en el US Open.

La Asociación de Tenis Femenino señaló que las jugadores suelen ser blanco de acoso en línea. REUTERS/Isabel Infantes