Comunicado urgente de la Casa Real británica que aclara la salud de Kate Middleton y su próximo plan

El Palacio de Kensington ha publicado un comunicado este sábado con una noticia muy esperada para los británicos y el planeta entero sobre el estado de la Princesa de Gales

Gema Amil Redactora Jefe digital de Lecturas Pablo Sánchez



Periodista especializado en corazón y actualidad

GTRES

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: Lecturas.com

Están siendo tiempos duros para la Casa Real Británica, que ha tenido que hacer frente en los últimos meses a diferentes hechos bastante delicados. Todo comenzó a principios de año, cuando Kate Middleton (42 años) y el rey Carlos III (75 años) tuvieron que ser sometidos a diferentes operaciones en un hospital de Londres. Tras lo mucho que se habló sobre este asunto, finalmente acabamos conociendo que ambos padecían dos complicados cánceres.

Kate lo anunciaba a través de un vídeo que se hizo viral en minutos, una pieza en la que pedía privacidad para poder llevar a cabo su recuperación lo más discretamente posible. Tras un tiempo desaparecida, por fin pudimos volver a verla recientemente en el ‘Trooping the Colour’, un evento muy importante en el que se celebra el cumpleaños del monarca. Pues bien, tal y como ocurrió en esa ocasión, Kate Middleton ha anunciado con 24 horas de antelación que mañana la veremos en la final del torneo de tenis Wimbledon. Ha sido la Casa Real briánica la que ha enviado un comunicado urgente en el que confirma la presencia de la Princesa.

El comunicado sobre la nueva aparición de Kate Middleton

«Palacio de Kensington: La Princesa de Gales, patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, asistirá a la final individual masculina del campeonato», dice este escrito breve pero tan esperanzador. Con este gesto y de manera indirecta, el Palacio ha dado las mejores noticias sobre la salud de la esposa de Guillermo de Inglaterra, que se encuentra con el ánimo y la fuerza de asistir a este evento tan especial para ella.

Había muchas dudas sobre si Kate Middleton estaría o no en este evento deportivo clase en su agenda institucional. Cada año, Kate entrega los premios y había dudas sobre si estaría preparada para poder asistir este año. En un primer momento se habló que podría ser la duquesa Birgitte de Gloucester, esposa del príncipe Ricardo, y muy vinculada al mundo del tenis la persona que entregaría estos trofeos. Finalmente, será la Princesa de Gales quien los entregue y asista al partido.

«Tenemos la esperanza de que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No sabemos lo que no sabemos. Todo lo que he dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible», dijeron desde la organización de Wimbledon, concretamente Debbie Jevans, la presidenta del All England Club, cuando estaba en el aire. Ahora, se ha podido confirmar que la Princesa sí estará en la final.

Kate Middleton y su amor por Wimbledon

La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra ha mostrado su interés en Wimbledon desde su convalecencia. «Una increíble carrera en Wimbledon llega a su fin. Debes estar muy orgulloso. En nombre de todos nosotros, gracias», escribía hace unos días. Esta noticia es bastante sorprendente y esperanzadora, dejándonos ver que Kate podría estar mejorando en su estado de salud poco a poco. La princesa de Gales se está sometiendo a una dura quimioterapia preventiva, por lo que parece estar eligiendo muy bien y de manera cuidados a qué eventos acude. La propia Kate comentó que está «haciendo buenos progresos» aunque «hay días buenos y días malos», pero sin duda Wimbledon es uno de sus eventos favoritos desde hace mucho tiempo, por lo que habría intentando estar presente sea como fuese.

Kate es patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) y suele hacer entrega de los trofeos al campeón de Wimbledon. Hace unos días, antes de conocer esta noticia, la presidenta del All England Club, Debbie Jevans, confirmó que los organizadores «se mantienen flexibles» sobre quién participará en la entrega del trofeo en caso de que la Princesa no pueda llegar a hacerlo. Esta charló con ‘Telegraph Sport’ y les aseguró que tienen «la esperanza de que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del club, pero su salud y recuperación son la prioridad”. Finalmente, así ha sido y podremos ver a Kate en este evento tan destacado para ella.

Kate Middleton y su amor por Wimbledon

La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra ha mostrado su interés en Wimbledon desde su convalecencia. «Una increíble carrera en Wimbledon llega a su fin. Debes estar muy orgulloso. En nombre de todos nosotros, gracias», escribía hace unos días. Esta noticia es bastante sorprendente y esperanzadora, dejándonos ver que Kate podría estar mejorando en su estado de salud poco a poco. La princesa de Gales se está sometiendo a una dura quimioterapia preventiva, por lo que parece estar eligiendo muy bien y de manera cuidados a qué eventos acude. La propia Kate comentó que está «haciendo buenos progresos» aunque «hay días buenos y días malos», pero sin duda Wimbledon es uno de sus eventos favoritos desde hace mucho tiempo, por lo que habría intentando estar presente sea como fuese.

Kate es patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) y suele hacer entrega de los trofeos al campeón de Wimbledon. Hace unos días, antes de conocer esta noticia, la presidenta del All England Club, Debbie Jevans, confirmó que los organizadores «se mantienen flexibles» sobre quién participará en la entrega del trofeo en caso de que la Princesa no pueda llegar a hacerlo. Esta charló con ‘Telegraph Sport’ y les aseguró que tienen «la esperanza de que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del club, pero su salud y recuperación son la prioridad”. Finalmente, así ha sido y podremos ver a Kate en este evento tan destacado para ella.

Kate, una gran aficionada al tenis

Para Kate es tan importante el torneo de Wimbledon que sólo se lo ha perdido en el año 2013, cuando estaba embarazada del Príncipe George. Tanto es así que Kate habló con Sue Barker en un documental de la BBC de 2017 sobre el torneo, asegurando que éste ha sido «una gran parte de mi infancia. Forma parte por excelencia del verano inglés, y creo que realmente inspira a los jóvenes, a mí misma me inspiró cuando era más joven involucrarme en el juego. Tampoco ha cambiado tanto desde entonces y creo que eso es lo maravilloso», aseguraba la princesa, a la que ya estamos deseando poder ver de nuevo en este evento deportivo tan especial.

GTRES

El look de Kate Middelton para Wimbledon 2024 Una de las cosas que más suele llamar de Kate son sus sofisticados y elegantes trajes. La princesa no nos decepciona a la hora de demostrar la gran clase y saber estar que tiene con cada uno de los looks que elige para sus apariciones públicas, incluso si esta es una velada casual, Kate siempre está a la altura. Es por eso que, tras el genial vestido blanco con toques negros que lució en el ‘Tropping the Colour’ hace poco, estamos deseando saber qué estilismo escogerá esta vez para reaparecer en este torneo de tenis tan especial para ella. Desde su primera aparición en 2008 como novia del príncipe, no ha habido un año en el que nos haya fallado, por lo que seguramente todas las miradas estarán puestas en ella cuando pise el terreno de juego. Anteriormente ha elegido firmas como Balmain o Roland Mouret, siendo especialmente memorable el vestido rojo que llevó en el año 2015, de LK Bennett, o el traje estampado con fondo blanco que llevó uno de los días en 2016, firmado por el icónico Alexander McQueen. Ahora quedan horas para descubrir qué opción será la ganadora para este año.

Fuente: Lecturas.com