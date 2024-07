¿Con miras a 2025?: Manfred resalta litio, pide unidad y habla de ‘decisiones’ por Bolivia

Fue un discurso distinto que se extendió más allá de la ciudad de Cochabamba, municipio que gobierna. El encuentro de Manfred Reyes Villa de ayer, con dirigentes del Eje Metropolitano, en Quillacollo, mostró un tinte con el foco a futuro. Es más. De hecho, el alcalde cochabambino confesó que tiene el objetivo de trabajar por Bolivia, por sus provincias y sus potencialidades.

¿Fue un discurso con miras a 2025? Solo Manfred lo sabe. Lo cierto es que el burgomaestre se animó a hablar en términos de proyección y agradeció el apoyo que percibe de aquellos que reconocen su labor al frente del municipio de Cercado.

Partió pidiendo dejar de lado las divisiones y los odios. “Por todas partes voy hablando de la unidad porque lo único que nos puede hacer fuertes es la unidad de los bolivianos. No podemos seguir en la confrontación, en la división, en esos odios que hay. Este país, que ha sido bendecido por Dios con tantas potencialidades…”.

Resaltó los recursos naturales de Bolivia y alentó a explotarlos adecuadamente.

“¿O no tenemos la mayor cantidad de litio del mundo? ¿O no tenemos la cantidad de gas que no hemos sabido explorar? Tenemos todo, lo que nos falta es unidad, es una visión de país. No digo que sea fácil, pero estamos haciendo. Yo tengo la misión, hoy, de Cercado y vamos lográndolo”.

Continuó apuntando que es preciso fortalecer e impulsar las provincias, ampliando su espectro más allá de Cercado. “Sigue siendo la provincia más pobre de Bolivia Arque. No puede ser.

Tenemos que lograr perspectivas a futuro, políticas que nos permitan el desarrollo integral de nuestra querida patria Bolivia”.

Luego condenó los intentos de golpe de Estado, en alusión al sucedido el miércoles 26 de junio pasado, cuando el excomandante Juan José Zúñiga se sublevó en el Palacio Quemado.

“Hemos escuchado últimamente movimientos que van en contra de la democracia y no puede ser, porque el país ya no puede aguantar cualquier tipo de golpe o quiebre de la democracia. Este país ya tiene varios años de democracia y tenemos que seguir por ese camino, de la libertad de expresión”.