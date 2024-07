Concejal del MAS se retractó por declaraciones difamatorias contra Manfred

Silvia Soliz presentó una retractación pública dirigida al alcalde de Cochabamba.

Fuente: Red Uno

La concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Silvia Soliz, presentó una retractación pública dirigida al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por las declaraciones difamatorias que había realizado en su contra.

Soliz publicó una satisfacción pública en el periódico Opinión, en la que se retracta de todos los términos ofensivos que afectaron la dignidad, reputación, honor y honra personal de la autoridad municipal, lo que había dado inicio a un proceso penal por el delito de difamación, conforme a lo previsto en el Artículo 282 del Código Penal.

Las declaraciones difamatorias de Soliz ocurrieron el 12 y 31 de mayo de 2023. En esas fechas, la concejal acusó públicamente al alcalde Reyes Villa de amenazar, perseguir, amedrentar e intimidar, llegando incluso a calificarlo como «sicario» y afirmar que recibían amenazas de muerte para no ser fiscalizadas. Según la alcaldía, estas acusaciones fueron realizadas en conferencias de prensa ante diversos medios de comunicación, con la intención de dañar la imagen y reputación del alcalde.

Silvia Soliz presentó una retractación pública dirigida al alcalde de Cochabamba. Foto: Raúl Rojas/Red Uno

El secretario de Gobernabilidad, Aldo García, aseguró que el alcalde Manfred Reyes Villa «no persigue, no intimida, no amenaza». Además, García señaló que las declaraciones difamatorias, realizadas por operadores del expresidente Evo Morales, han sido nuevamente demostradas como falsas por la justicia.

La alcaldía de Cochabamba compartió el documento que detalla los hechos, declaraciones y fechas en que ocurrieron las difamaciones. «Es conocido públicamente que mi mandante cumple la función de Alcalde del Municipio de Cochabamba, por ende, su reputación e imagen personal es conocida públicamente por la población cochabambina. Esa imagen personal y reputación se afectaron, se atacaron, se denigraron y se causó daño en el momento en el que la acusada, de forma pública, tendenciosa y repetida, divulgó un hecho que afecta la reputación de mi mandante Sr. Manfred Reyes Villa», se lee en el documento.