Este caso comenzó con la denuncia de la víctima, quien aseguró que no logró tramitar por el sistema digital que habilitó la Alcaldía su licencia de funcionamiento.

“Para empezar de los más de 20 casos, ellos (al referirse a personal municipal) no encontró ninguno”, observó a tiempo de apuntar que esto es una prueba de que no se está luchando contra la corrupción desde la misma Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Además, Saavedra cuestionó que el Ejecutivo municipal en todos los casos solo se limita a retirar al funcionario para “cortar cargos bajos”.

“Ellos proceden a desvincular al funcionario para que no se investigue más allá. Por ejemplo en este caso, la mujer que entregó la licencia no opera sola, alguien firmó la licencia. Ellos (la Alcaldía) solo tumban al eslabón débil para que no se investigue porque si se lo hace, lógicamente, van a ser muchos de ese circulo los afectados”, sostuvo a tiempo de insistir que en todos los casos de trata de redes de corrupción.

Según la denuncia de este caso, la funcionaria pública pidió Bs 1.200 a cambio de una licencia, dinero que fue entregado en un sobre y, pese a que la mujer intentó negarse, no supo que decir al ver que la entrega de los recursos quedó registrada.