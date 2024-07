Concejal Quiroz, presidente de la Comisión de Salud de Santa Cruz de la Sierra, rechaza paro médico»

Como Concejal Presidente de la comisión de salud del Concejo Municipal de Santa Cruz expreso mi total rechazo al paro convocado por los médicos, aseveró José Quiroz

Fuente: Prensa MAS/IPSP

José Quiroz, Concejal por el Movimiento al Socialismo (MAS), confirmó que no está a favor del paro medico de 120 horas que fue convocado por Federación de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), yendo en contra del proyecto de ley 035 que establece la jubilación forzosa.

Quiroz explicó, “Como pueblo cruceño no estamos de acuerdo con el paro, nosotros estamos a favor de la jubilación forzosa, ya que tienen que jubilarse, no es posible que hayan médicos de 65 o más edad trabajando y no dando paso a los jóvenes”. Al mismo tiempo, Quiroz advirtió que si salen los médicos a las calles, de igual manera los sectores sociales saldrán a las calles.

