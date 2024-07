Constitucionalista: “Si Maduro no reconoce su derrota, la gente seguirá protestando en las calles»

Fuente: Red Uno

Según el analista venezolano y abogado Constitucionalista, Álvaro Albornoz, aseguró, en un contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP), que, si Nicolás Maduro no reconoce su derrota, la población continuará manifestándose en las calles.

“En el caso que el Gobierno de Maduro, no reconozca su derrota aplastante y que la gente tenga que seguir manifestándose en la calle hasta lograr la caída del Régimen y del reconocimiento de las elecciones”, sostuvo el analista.

Albornoz, afirmó que en caso de aceptarse los resultados, y que se reconozca el triunfo de Edmundo González, se deberá realizar una serie de negociaciones para el traspaso del poder.

“El traspaso de poder se realiza en enero, pero como son varios meses, no sería conveniente que Maduro continúe en el poder, por lo que se presionará para adelantar el traspaso de mando a la brevedad posible; y así como se adelantaron las elecciones de diciembre para julio”, afirmó el analista.

Albornoz, afirmó que, aunque las cifras dadas por el CNE al 80%, fueran ciertas, no se debería haber entregado las credenciales a Nicolás Maduro, puesto que aun falta el escrutinio del 20%, que corresponde a uno 3 millones de habitantes.

El abogado Constitucionalista, aseguró que la acreditación de Maduro, realizada por el Comité Nacional Electoral, no se realizó a través de un documento emanado del escrutinio electoral, por lo que carecería de respaldo.

Oposición asegura arrolladora victoria

“Quien realmente ganó las elecciones el día de ayer fue el opositor Edmundo González Urrutia con una aplastante mayoría con alrededor del 70% de los votos, ganando en todas las mesas electorales a nivel nacional”, informó el analista.

En este sentido, aseguró que ‘Nicolás Maduro resultó derrotado de manera aplastante en todo el país’.

Según los datos del Comando Nacional de Campaña, de Corina Machado, que tienen las copias físicas del 73,2% de las actas se ha acumulado 6.275.182 votos, mientras que Nicolás Maduro, logró 2.759.256, de votos, haciendo una diferencia de 3.515.926 votos a favor del líder opositor.

“Solo con estas actas, el ganador es Edmundo González con las actas restante, así Maduro tuviese el 100%, cosa no lo es, igual ganaría González. Entonces, el verdadero presidente electo por el venezolano es Edmundo González”, sostuvo.

“La población salió a protestar a las calles por sus derechos, porque ha habido un fraude descomunal, perpetrado por la dictadura de Maduro, a través del Concejo Nacional Electoral”.

Al respecto, se dio a conocer que medios internacionales, reportaron 3 fallecidos en Venezuela, en medio de las protestas.