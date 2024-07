Contundente victoria de CAN sobre Leones en los playoffs Libobásquet

El Club Atlético Nacional se acerca a las semifinales de la Libobásquet

Fuente: https://lapatria.bo

En un emocionante encuentro de cuartos de final de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet), el Club Atlético Nacional (CAN) logró una contundente victoria sobre el actual campeón, Leones de Potosí, con un marcador final de 75 a 62. Este resultado deja al CAN muy cerca de asegurar su pase a las semifinales, teniendo la oportunidad de hacerlo en su propio terreno y frente a su afición este sábado.

Un inicio arrollador para el CAN

El partido, que se llevó a cabo el jueves 17 de julio por la noche en el coliseo «Ciudad de Potosí», comenzó con el CAN sorprendiendo a propios y extraños. En menos de dos minutos, el equipo orureño obtuvo una ventaja considerable sobre los Leones de Potosí, quienes no lograban encontrar su ritmo en la cancha. Los celestes dominaron por completo el compromiso y habrían conseguido una ventaja aún mayor en el primer cuarto de no ser por la reacción de Leones al final, acortando distancias. El resultado fue de 20 a 8 a favor del CAN.

Romero fue uno de los grandes valores de CAN en el encuentro de anoche / CAN

El «felino imperial» mantiene la ventaja

En el segundo cuarto, el CAN mantuvo su buen desempeño en la zona ofensiva, mientras que Leones intentaba reducir la diferencia en el marcador. Sin embargo, el equipo orureño estuvo muy acertado en sus lanzamientos, gracias a jugadores como Gonzalo Romero, Nicolás Álvarez y José Miguel Gil, quienes consolidaron al equipo y mantuvieron la ventaja de catorce puntos al finalizar el segundo parcial, que concluyó con un marcador de 18 a 16 a favor del CAN.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Leones reacciona, pero el CAN se mantiene firme

En el tercer cuarto, Leones de Potosí logró reducir significativamente la diferencia en el marcador, liderados por Rolando Vallejos, Michael Viscarra y Juan Oberto. Sin embargo, el estratega auxiliar del CAN, Renzo Cipollone, aprovechó los tiempos muertos para reorganizar al equipo y mantener la presión, manteniendo así la ventaja en puntos. El resultado fue de 22 a 20 a favor de los locales.

El celeste impuso jerarquia y respeto en Potosí / club CAN

CAN asegura la victoria

En el último periodo, Leones de Potosí salió con todo y estuvo cerca de igualar el marcador. Sin embargo, jugadores como Juan Sebastián Calvo, Alberth Flores y Pedro Gutiérrez dieron un impulso a CAN y retomaron el control del partido, sumando más puntos a su favor. Con el tiempo y el marcador en contra, el actual campeón tuvo que rendirse y guardar energías para el segundo encuentro de esta serie. CAN se mantuvo firme en el marcador, que terminó 17 a 16 a favor de los orureños, y obtuvo una victoria global de 75 a 62.

El partido de vuelta y las expectativas

El partido de vuelta entre el CAN y Leones de Potosí está programado para el sábado 20 de julio, a partir de las 20:30 horas, en la cancha oficial «Luis Lazzo Quinteros». Si el conjunto celeste vuelve a ganar, asegurará su lugar en las semifinales del campeonato. Por otro lado, Leones está obligado a conseguir una victoria en Oruro, sin importar el marcador, para forzar un partido extra. De lo contrario, dirá adiós a la posibilidad de retener el título que ganó en 2023.

CAN puede definir la serie ante su público el sábado venidero / CAN

/ ECC