Copa pide a vecinos no permitir que haya fejuves paralelas

La primera autoridad local de la ciudad de El Alto, Eva Copa, pidió a los vecinos no permitir que haya federaciones de juntas vecinales “paralelas” que no dejan trabajar ni avanzar en obras.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Esta declaración la hizo en un acto donde se inauguró la primera farmacia municipal ‘Qulla Uta’, ubicado en el Distrito 8, la mañana de este sábado.

“Lo único que les puedo decir compañeros que no permitan que nos dividan, no permitan que haya paralelas, porque donde hay paralelas nosotros no podemos trabajar, porque viene un vecino y dice: yo soy presidente (de esta zona), pero (otro dice) yo soy presidente, pero con cuál de los presidentes trabajamos, al final con quién escribimos el POA zonal, distrital, hay que respetar lo orgánico”, dijo en el acto.

Este sábado, con la inversión de Bs 800 mil, Copa inauguró la primera farmacia municipal ‘Qulla Uta’, que tendrá la capacidad de almacenamiento y distribución de medicamentos y el precio de los remedios tendrán un costo menor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Digamos que una pastilla que cuesta Bs 2 bolivianos nosotros lo vamos a vender a Bs 1 o Bs 1.50 así que todos vamos a poder tener los medicamentos que requieren”, agregó.

Asimismo, dijo que se tiene que empezar a trabajar en obras y darle continuidad no paralizarlas, porque la final el que sale afectado es el ciudadano y no las autoridades.

Además, indicó que a tanta presión al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social les aprobaron algunos proyectos para algunas zonas. “Todos los proyectos que tenemos ha sido presión porque el consejo no le ha dado la gana de aprobar las obras”, señaló.