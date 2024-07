Córdova, Muriel y Fantasmas lideran en sus grupos de la Liga Nacional

Ganaron en sus respectivos partidos de la segunda fecha del torneo de futsal para tener puntaje perfecto. El duelo entre Morales y Antofagasta se lo reprogramó para el viernes

El club potosino Córdova (en el Grupo A), el cochabambino Víctor Muriel y el orureño Fantasmas Morales Moralitos (ambos en el B) lideran en sus respectivas series tras la segunda jornada de la Liga Nacional de Futsal.

Entre jueves y sábado se jugó la segunda fecha del principal torneo de clubes del país y solo los mencionados tres equipos tienen puntaje perfecto por ganar en sus encuentros.

Solo uno de los ocho partidos programados no se disputó, pues el duelo entre el orureño Morales Moralitos Antofagasta de Sucre (Grupo B) se lo reprogramó para este viernes.

Grupo A

Córdova, uno de los dos clubes que ascendieron para este año, lidera en el Grupo A con 6 puntos gracias a su más reciente triunfo de visitante sobre el cruceño CRE (2-3) en el coliseo Jhon Píctor Blanco.

Por esa misma serie el también potosino Concepción goleó 10-3 al yacuibeño La Prensa en el coliseo Ciudad de Potosí.

Los otros dos encuentros de la serie terminaron igualados. El yacuibeño Petrolero empató 2-2 con el tarijeño San Martín de Porres en el Margoth Quevedo; mientras que el también tarijeño Nantes igualó 3-3 con Deportivo Amistad de Bermejo en Los Chapacos.

Grupo B

Víctor Muriel se impuso en condición de visitante sobre el paceño Wolf Sport en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito (3-7).

Fantasmas, vigente bicampeón de la Liga Nacional, igual venció a domicilio. Derrotó a LIizondo Singapur de Sucre en el Jorge Revilla Aldana (1-3).

Muriel y Fantasmas tienen a 6 unidades, pero los cochabambinos son primeros por su mejor diferencia de gol (+9 contra +6).

En el restante partido, Proyecto Redag, de El Alto, hizo respetar su localía al derrotar al paceño Adutoys (3-2) en el coliseo Héroes de Octubre.

Lo que viene

La tercera jornada se disputará desde el jueves 1 hasta el sábado 3 de agosto. En el primer día jugarán por el Grupo A, Deportivo Amistad vs. Concepción (19.30, en el Julio Iriarte); el viernes 2, San Martín vs. CRE (19.30, Los Chapacos) y Córdova vs. Petrolero (19.30, Ciudad de Potosí); mientras que el sábado 3, La Prensa vs. Nantes (21.10, Margoth Quevedo).

Los encuentros del Grupo B serán: el jueves 1, Morales Moralitos vs. Proyecto Redag vs. (21.10, Palacio de los Deportes); el viernes 2, Wolf Sport vs. Lizondo Singapur (21.10, Julio Borelli Viterito) y Víctor Muriel vs. Adutoys (21.10, Evo Morales); en tanto que el sábado 3, Antofagasta vs. Fantasmas Morales Moralitos (21.10, Jorge Revilla Aldana).