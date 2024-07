CPILAP pide al TCP ratifique resolución de Acción Popular frente a la minería ilegal

Fuente: ANF

La Paz. – Delegados de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que representa los pueblos indígenas, tacanas, leco, tsimane, mosetene, araona, eseejja, y uchupamiona, se apersonaron este lunes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Sucre- Chuquisaca, buscando que esta instancia ratifique la Acción Popular que protege sus derechos de la minería aurífera ilegal.

La CPILAP, en el marco de su lucha en contra del avance indiscriminado de la minería aurífera en la región norte de La Paz, interpuso una Acción Popular que fue resuelta a su favor por el Tribunal de Garantías de Rurrenabaque, mediante una resolución.

La Resolución No. 05/2023 del 9 de septiembre, determinó medidas de control permanente y paralización de las actividades mineras ilegales y de aquellas que no cuenten con licencia ambiental, además dispuso que no podrán otorgarse nuevos contratos de aprovechamiento en las cuencas del río Beni, Madre de Dios y sus afluentes mientras no se rehabiliten las aguas, entre otras importantes medidas de reparación de los derechos vulnerados a los pueblos indígenas, señala un comunicado del Foro Social Panamazónico (FOSPA).

El Tribunal Constitucional, revisará la Resolución de la Acción Popular y, según el procedimiento, podrá confirmar o revocar las garantías dispuestas a favor de los pueblos indígenas.

El FOSPA, realizado del 12 al 15 de junio, en Rurrenabaque y San Buenaventura, determinó el pleno respaldo y la exigencia del cumplimiento inmediato de la resolución de esta Acción Popular. En ese sentido ha comparecido ante el Tribunal Constitucional en calidad de Amicus Curiae, a fin de resaltar los más altos estándares de los derechos consagrados a los pueblos indígenas y a la Madre Tierra, y solicitan que la revisión constitucional se realice a la luz de estas consideraciones jurídicas.