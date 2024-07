CSUTCB afín al gobierno de Arce da 48 horas al Legislativo para aprobar créditos

Este martes, hay bloqueos del transporte pesado en Cochabamba, Oruro y Chuquisaca; mientras que en otras regiones se advierten filas para abastercerse de diésel en particular.

Fuente; ANF

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) resolvió otorgar un plazo de 48 horas para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe los más de 1.000 millones de dólares en créditos.

“Le estamos dando 48 horas para que se pronuncie la ALP a la cabeza de sus presidentes, para que inmediatamente sesionen, analicen y aprueben los créditos, porque esos créditos nos benefician”, declaró el dirigente Mario Seña.

Si la ALP no agenda y no aprueba los créditos que requiere el gobierno central, la organización campesina advirtió con asumir medidas de presión en un ampliado; Seña no descarta marchas, bloqueos o la “toma” del Legislativo.

Criticó la conducta de la facción “evista” que en su opinión está buscando “asfixiar” al gobierno de Luis Arce, “esa ala radical que está actuando más que la oposición y la derecha extrema (…). No le interesa nuestro gobierno, solo les interesa volver a la Casa Grande del Pueblo”.

El Gobierno nacional está urgido que la ALP apruebe los créditos que necesita para inyectar dólares, en un escenario en el que -desde el año pasado- no circula la moneda norteamericana, a ese escenario se suma la escasez de combustible. Este martes, hay bloqueos del transporte pesado en Cochabamba, Oruro y Chuquisaca; mientras que en otras regiones se advierten filas para abastercerse de diésel en particular.

Seña dijo que defenderán al gobierno de Arce, y no permitirán el “manoseo político o que nos impogan candidatos, no lo vamos a permitir», advirtió. Sostuvo que las organizaciones sociales decidirán quién es el próximo candidato a las elecciones generales de 2025.

/ANF/