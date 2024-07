Cuatro militares de Inteligencia del Ejército denunciaron al excomandante general del Ejército Juan José Zúñiga por obligarlos a participar en la revuelta militar del miércoles 26 de junio que el Gobierno lo calificó como un “fallido golpe de Estado”.

“En fecha 26 de junio de 2024, en inmediaciones del Estado Mayor ubicado en la Av. Saavedra, Zona Miraflores, aproximadamente a horas 15:00 el Ex Comandante General del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga Macías, nos ordena acompañarlo, como equipo de seguridad, no nos encontrábamos armados, para una actividad que él tenía, no refiriéndonos con exactitud cuál era la misma y dejándonos en incertidumbre” (Sic), señala la denuncia, citada por el diario cruceño El Deber.

Se trata de dos coroneles y dos capitanes, miembros de un grupo de inteligencia creado por el general Zúñiga dos meses antes del hecho. La denuncia data del 28 de junio ante la Fiscalía.

«Golpe»

La denuncia la hicieron los coroneles Luis Balanza Gerónimo, jefe de personal, y Miguel Iriarte Sandoval, segundo comandante de Inteligencia. Mientras que los capitanes son Waldir Mamani Hidalgo y Leonel Sanjinés Rada, ambos oficiales de inteligencia.

Los cuatro militares son parte de los 30 investigados en este proceso y tienen detención domiciliaria.

En la denuncia, los uniformados afirmaron que desconocían los “hechos punibles que pretendía perpetrar el Ex Gral. Juan José Zúñiga Macías” (Sic).

“Sin embargo, de manera clara se puede establecer que nosotros simplemente obedecimos una orden superior, para estar presentes en la plaza Murillo en calidad de equipo de seguridad”, agregaron.

Militares

Hasta el momento, hay 22 personas aprehendidas, entre civiles y militares, por su implicación en el hecho. Los familiares y abogados de los uniformados aseguraron que ellos “solo cumplían órdenes” aquel 26 de junio.

El “fallido golpe” fue criticado por varios actores políticos y sectores de la sociedad, que expresaron su apoyo al presidente Luis Arce, aunque también fue calificado como “autogolpe” por parte de los expresidentes Carlos Mesa, Evo Morales y Jeanine Áñez.

Lo mismo pasó con presidentes de otros países de la región. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, calificó el hecho como una “falsa denuncia” de golpe de Estado, pero lo recriminó su par venezolano, Nicolás Maduro, que, en claro apoyo a Arce, calificó el comunicado argentino como “repugnante”.