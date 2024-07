Cubos de basura: el ‘revolucionario’ método de Nueva York para ganar «la guerra a las ratas»

Mayor Eric Adams announced that starting November 12, 70% of the city’s 14 billion pounds of annual trash will be containerized, aiming to reduce sidewalk garbage piles and curb the rat population. pic.twitter.com/uazCwQoh2X

«Hoy hemos puesto en marcha la siguiente fase de nuestra ‘revolución de basura’, mostrando a los neoyorquinos cómo vamos a enviar aún más bolsas negras al cubo de la basura de la historia«, escribió el alcalde en su cuenta de X, publicando una foto de cómo pone la primera bolsa en el tacho. Además, indicó que con la introducción de los tachos en toda Nueva York se logrará depositar «en contenedores el 70 % de los 14.000 millones de kilos anuales de basura» de la ciudad en tan solo dos años. «Así es como ganaremos la guerra a las ratas en nuestra ciudad«, destacó.

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 8, 2024