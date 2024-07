Hoy en día, aprender a programar se ha convertido en una habilidad esencial, tanto para quienes buscan mejorar sus perspectivas laborales como para aquellos interesados en comprender mejor el mundo digital que nos rodea. En este artículo, te hablaré sobre algunos de los mejores cursos de programación en línea para principiantes disponibles en 2024. Vamos a descubrir cuáles son, cómo funcionan y qué puedes esperar de cada uno.

¿Por qué Aprender a Programar?

Imagina esto: estás navegando en internet y ves un sitio web que te encanta. Te preguntas cómo fue creado y qué habilidades se necesitaron para construir algo tan impresionante. Aquí es donde entra la programación. Aprender a programar no solo te permite entender el funcionamiento interno de las tecnologías que usas diariamente, sino que también abre un mundo de oportunidades laborales y creativas.

¿Qué Necesitas para Empezar?

La belleza de los cursos de programación en línea es que no necesitas mucho para empezar. La mayoría de estos cursos están diseñados para principiantes absolutos y solo requieren una computadora y una conexión a internet. ¿Tienes eso? ¡Perfecto! Estás listo para comenzar.

Los Mejores Cursos de Programación en Línea para Principiantes

1. Python for Everybody – Universidad de Michigan

Este curso es un clásico para quienes están comenzando en el mundo de la programación. Ofrecido por la Universidad de Michigan a través de Coursera, Python for Everybody cubre desde los conceptos básicos de Python hasta temas más avanzados como la manipulación de datos y el uso de bibliotecas populares. Lo que hace que este curso sea especial es su enfoque en proyectos prácticos, lo que significa que no solo aprenderás teoría, sino que también aplicarás tus conocimientos en tareas del mundo real​ (Coursera)​​ (Coursera)​.

2. Learn to Code with JavaScript – Codecademy

JavaScript es el lenguaje de la web, y aprenderlo te permitirá crear páginas web interactivas y dinámicas. Codecademy ofrece un curso gratuito y amigable para principiantes que te guiará a través de los fundamentos de JavaScript. Este curso es ideal si te interesa el desarrollo web y quieres empezar a crear tus propios sitios y aplicaciones web​ (Codecademy)​.

3. Java Programming and Software Engineering Fundamentals – Duke University

Si prefieres un enfoque más estructurado y académico, este curso de Duke University puede ser justo lo que necesitas. A través de Coursera, aprenderás los fundamentos de la programación en Java, un lenguaje muy utilizado en la industria. Este curso también cubre principios de ingeniería de software, lo que te dará una base sólida si planeas continuar tu educación en ciencias de la computación​ (Coursera)​​ (Coursera)​.

4. Introduction to Computer Science and Programming Using Python – MIT

El MIT ofrece este curso a través de edX, y es perfecto para aquellos que buscan una introducción rigurosa a la programación y a la informática. Aunque está diseñado para principiantes, la naturaleza intensiva del curso significa que estarás desafiado y aprenderás mucho en un corto período de tiempo. Este curso es altamente recomendable si te tomas en serio la idea de aprender a programar​ (Class Central)​.

5. Crash Course on Python – Google

Google ofrece este curso a través de Coursera, y es una excelente opción para aquellos que desean aprender Python rápidamente. En este curso, cubrirás los conceptos básicos de Python y comenzarás a escribir tus propios programas en cuestión de semanas. Este curso también es ideal para quienes buscan aplicar Python en análisis de datos y desarrollo de software​ (Coursera)​​ (Coursera)​.

Cómo Escoger el Curso Adecuado para Ti

Elegir el curso adecuado depende de tus objetivos y preferencias de aprendizaje. Si te interesa el desarrollo web, un curso de JavaScript podría ser más apropiado. Si prefieres un lenguaje versátil y ampliamente utilizado, Python es una excelente opción. Además, considera la duración del curso, el formato (videos, lecturas, proyectos) y si se ofrece un certificado al finalizar.

Mi Experiencia con los Cursos en Línea

Permíteme compartir una pequeña anécdota personal. Cuando comencé a explorar la programación, me sentía abrumado por la cantidad de recursos disponibles. Sin embargo, decidí empezar con un curso introductorio de Python. Al principio, algunas cosas parecían complicadas, pero con práctica y paciencia, comencé a entender cómo funcionaban los programas. Esa primera experiencia me dio la confianza para seguir aprendiendo y, eventualmente, aplicar esos conocimientos en proyectos más grandes.

En WWWhat’s New, siempre estamos explorando y recomendando recursos educativos. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que hay una comunidad de entusiastas de la tecnología lista para ayudarte.

Aprender a programar es una aventura que puede parecer desafiante al principio, pero con los recursos adecuados y un poco de dedicación, cualquiera puede dominarlo. Los cursos mencionados aquí son solo el comienzo. ¡Buena suerte en tu viaje de aprendizaje!