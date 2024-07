Musk dice quién es para él el culpable de los fallos de seguridad en el atentado a Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Servicio Secreto de EE.UU. es responsable por los errores de seguridad en el ataque armado contra el expresidente estadounidense Donald Trump, expresó el empresario y multimillonario Elon Musk.

🚨🇺🇸 SECRET SERVICE BLAMES LOCAL POLICE FOR SECURITY LAPSE IN TRUMP ASSASSINATION ATTEMPT

The Secret Service blamed local Pennsylvania police for failing to secure the rooftop from which Thomas Matthew Crooks attempted to assassinate Trump, stating it was outside their… pic.twitter.com/qh0ntfxJMp

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 15, 2024

