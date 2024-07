Dan detención domiciliaria al chofer que arrolló, arrastró y mató a un motociclista y estuvo prófugo casi 20 días

Según el padre de Eddy, el chofer aseguró que en un principio no se dio cuenta que había atropellado al joven motociclista, pero también dio algunos detalles del día de los hechos.

“El chofer en toda su declaración, dice que había visto a la moto, que la moto se ha metido, delante del camión seguramente, y se ha ido a chocar con un auto, y al chocar con el auto seguro se ha caído y dice que no se ha dado cuenta más o menos, y después continúa y dice que ha visto derramada la sangre también, entonces esa parte nos confirma de que si es él, ahí admitió”,

Familiares del joven resaltan que esperan que se investiguen todos los elementos encontrados, además que piden a los testigos o personas que vivan en la zona donde ocurrió el atropello, poder contar los hechos para acelerar la investigación.

“Porque no pueden poner en sus conciencias la gente donde ha pasado ha ocurrido el accidente debería de avisarnos por lo menos, avisar a Tránsito, decir quién es, no porque así se callan las personas de ahí de esa zona, ¿por qué están callados? ¿Acaso no tienen sus hijos como yo?”, manifestó Gregoria Choquehuanca, madre de Eddy.