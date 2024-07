De George Clooney a Obama: todos los que pidieron que Joe Biden retirara su candidatura presidencial

Periodistas, escritores y empresarios reclamaban desde el debate de Biden con Trump a fines de junio que el presidente tomara una decisión y cediera su lugar como candidato a otro dirigente. Fue determinante la presión de los donantes del Partido Demócrata, como la sobrina nieta de Walt Disney y el creador de Netflix

“Me encanta Joe Biden. Como senador. Como vicepresidente y como presidente. Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas a las que se ha enfrentado. Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Es devastador decirlo”. Así empezaba la carta que la estrella de Hollywood -y votante demócrata- George Clooney publicó el 10 de julio pasado en el New York Times para pedir que el presidente de los Estados Unidos cancele su idea de ir por la reelección.

La estruendosa carta del actor se publicó días después de que Biden hubiera lucido desorientado y balbuceante en el debate con su rival republicano, Donald Trump. Antes y, sobre todo, después del protagonista de Batman, una lista cada vez más larga de personalidades de la cultura, el periodismo y sobre todo la política estadounidense se sumaron al pedido, algo que el presidente de EEUU, de 81 años, finalmente confirmó este domingo con una carta de renuncia a su candidatura.

Desde el escritor Stephen King hasta el documentalista Michael Moore, un arco de personalidades participó de este clamor, incluido el ex presidente Barack Obama, quien -aunque no ofreció declaraciones oficiales- hizo saber su preocupación porque Biden caía en las encuestas a la vez que crecía la de Trump y que, por esa razón, los donantes estaban abandonando al presidente.

Justamente los donantes han jugado un rol fundamental para que Biden anuncie el fin de su carrera electoral. “Biden debe hacerse a un lado para permitir que un líder demócrata fuerte venza a Trump y nos mantenga seguros y prósperos”, dijo al New York Times Reed Hastings, cofundador de Netflix, quien junto a su esposa donaron más de 20 millones de dólares al Partido Demócrata.

“El dinero es el alma de una campaña, y tal vez la única manera es si el dinero comienza a agotarse”, había advertido días atrás el famoso agente de Hollywood Ari Emanuel, representante, entre otros, del actor Matt Damon o de la cantante Adele). Su hermano Rahm fue jefe de Gabinete de Barack Obama durante su presidencia.

Abigail, nieta de Roy O. Disney, hermano de Walt, también amenazó con retirar su apoyo a Joe Biden días atrás: “Tengo la intención de suspender todas las contribuciones al partido hasta que reemplacen a Biden como líder de la lista. Esto es realismo, no falta de respeto, y ha servido a su país admirablemente, pero hay mucho en juego”, dijo la cineasta y filántropa a la cadena CNBC.

Stephen King, de 76 años, publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter) que si bien “Joe Biden ha sido un excelente presidente”, es hora de que “en interés de los Estados Unidos que tan claramente ama, anuncie que no se postulará para la reelección”. El director Rob Reiner, de 77 años, opinó parecido: “Joe Biden ha servido efectivamente a Estados Unidos con honor, decencia y dignidad. Es hora de que renuncie”.

El periodista y cineasta Michael Moore (REUTERS/Eric Gaillard)

Uno de los creadores de la serie Lost, Damon Lindelof, quien se considera a sí mismo “demócrata de toda la vida”, declaró que “Biden tiene que irse y los demócratas deben despertar”. El periodista Michael Moore se sumó después del trágico debate al pedido y reclamó al Partido Demócrata desde su sitio web que cometió un “abuso” al mandar a un “adulto mayor” a competir en unas elecciones tan complejas.

El ganador del Oscar además había adelantado que su candidata era la vice de Biden, Kamala Harris, quien después del anuncio del presidente podría ser ungida. “Sé quien no sólo detuvo a Trump, sino también el hombre valiente que nos dio a nuestra primera mujer en la Oficina Oval”, remarcó Moore y agregó: “Ella completará su misión y nosotros estaremos a su lado”.

El columnista de opinión del New York Times Thomas Friedman y el propio Comité Editorial del diario más importante de Estados Unidos también reclamaron el fin de la candidatura de Biden tras el debate con Trump. “No se puede esperar que los votantes ignoren lo que fue evidente: Biden no es el hombre que era hace cuatro años”, firmaron desde el Comité Editorial.

Barack Obama y su por entonces vicepresidente, Joe Biden, en 2008 (REUTERS/John Gress/File Photo)

Friedman, consideró que lo que buscaba Trump era que su rival siguiera en carrera. “Lo que más teme Trump ahora mismo es que Biden le enseñe al país cómo decir adiós”, escribió el 4 de julio pasado.

Además, 170 líderes empresariales firmaron una petición publicada en el New York Times para pedirle a Biden que se bajara de la carrera. “En este momento crucial para nuestra nación, es hora de consolidar su legado pasando la antorcha de la nominación presidencial de este año a la próxima generación de demócratas altamente capacitados”, dice el comunicado de la coalición Leadership Now Project, que nuclea a 400 ejecutivos políticamente activos, en su mayoría -no todos- inclinados hacia la izquierda.

El documento no fue firmado pero Daniella Ballou-Aares, fundadora y directora ejecutiva del grupo, dijo que fue respaldado por una abrumadora mayoría de los miembros. Entre ellos se encuentran Jeni Britton, fundadora de Jeni’s Famous Ice Cream; Thomas W. Florsheim Jr., director ejecutivo del fabricante de calzado Weyco Group; Eddie Fishman, director gerente de la firma de inversión D.E. Shaw & Company; John Pepper, ex director ejecutivo de Procter & Gamble; y Paul Tagliabue, ex comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano.