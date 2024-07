Defensa al Consumidor de Tarija no permitirá el incremento del precio del pan

La encargada de Defensa al Consumidor en Tarija, Silvia Palacios, ha manifestado su preocupación ante los rumores de un posible incremento en el precio del pan anunciado por panificadores.

Fuente: La Voz de Tarija

“Estaba escuchando en las redes sociales que iban a incrementar el precio, pero bueno, tampoco sería correcto”, afirmó. La funcionaria explicó que, según sus investigaciones, no hay justificación actual para tal incremento.

“Podríamos ir juntamente con la prensa a ver el tema de los insumos en los mercados. No ha habido una variación”, declaró Palacios.

Según palacios los insumos básicos con los que se elabora el pan no subieron de precio. “Por ejemplo, el tema de la harina que es con el tema de la importación, está costando 260, pero ellos no compran eso. Ellos compran la harina que está entre 230 y 235. Ahora, el tema de la manteca igual no ha subido, se sigue manteniendo con 340″