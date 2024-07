La defensa del “activista” Luis Fernando Hamdan denunció que el miércoles de 26 de junio hubo un “autogolpe” orquestado entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía. Aseguró que el testimonio de un militar autoexiliado en Estados Unidos revela que el excomandante Juan José Zúñiga le ordenó tareas de seguimiento a civiles desde hace un año.

El mes pasado, Zúñiga lideró un asalto militar a la plaza Murillo, con tropas, coches blindados y tanquetas. Ante los medios, anunció que su intención era “tomar” la Casa Grande del Pueblo, donde se encontraban el presidente Luis Arce, sus ministros y dirigentes de organizaciones sociales. Uno de los vehículos castrenses intentó tumbar la puerta del Palacio de Gobierno.

Así, el general logró ingresar al lugar, donde fue abordado por Arce, ante quien se insubordinó tras la orden de replegar a sus efectivos. Sin embargo, la situación no pasó a mayores, pese a la tensión y la incertidumbre. Al final, Zúñiga huyó de la plaza rumbo al Estado Mayor del barrio de Miraflores de La Paz, donde fue aprehendido; hoy está encarcelado en Cochabamba.

Sin embargo, el excomandante del Ejército implicó al Presidente cuando fue detenido, dijo que todo lo que hizo fue solicitado por Arce para subir su “popularidad” ante la crisis imperante. Por ello, el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y políticos opositores hablaron de un “show” y un “autogolpe”, lo cual fue rechazado por la administración gubernamental.

Hamdan

Para el Gobierno, fue un “intento fallido de golpe de Estado”, lo que provocó una condena internacional y el respaldo al mandato de Arce. Sin embargo, las dudas sobre lo sucedido incluso fueron levantadas por el presidente argentino Javier Milei, quien señaló que hubo una “falsa denuncia” y un “fraude”, lo que provocó un impasse diplomático que aún persiste.

Handam fue aprehendido en el marco de las investigaciones de la Fiscalía por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado. Fue presentado como presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). Fue remitido a la cárcel paceña de San Pedro por seis meses.

Un vehículo blindado abre por la fuerza el portón del Palacio Quemado, el día del hecho.

Según el Ejecutivo, el “activista” se reunió con Zúñiga dos días antes de la irrupción en la plaza Murillo. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que éste fungió como asesor para la “toma del poder” y se ocupó de temas como la propaganda y el discurso que Zúñiga para cuando logre la salida de Arce y convoque a elecciones adelantadas.

Más todavía, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que Hamdan no tiene la condición de veedor de los derechos humanos en el país y que su comisión no está registrada. Y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) emitió un comunicado en el que lo desconoció y aseguró que su nombre y el de su entidad no figuran en ninguna lista.

En conferencia, el abogado de Hamdan, Jorge Valda, refutó ello e informó que Hamdan ocupa su cargo en la CIDHPDA desde diciembre de 2023 y que presentó sus cartas credenciales a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Defensa. Admitió que su cliente se reunión con Zúñiga, pero aclaró que fue convocado para hablar de los “presos políticos”.

Reunión

“Zúñiga tomó conocimiento de esta representación y cuando lo convocó La Paz… fue para tratar el tema de los presos políticos, militares, que hasta antes del 26 de junio ascendían a 10. Al presente son más de 34 militares detenidos en el país por razones políticas. La Global Human Rights League ha publicado que al presente son 278 presos políticos en Bolivia”.

Valda indicó que sostuvieron una reunión y obtuvieron el testimonio del militar autoexiliado Sergio Castro Ustáriz, presentado como “capitán de caballería” y que salió del país hacia Estados Unidos antes del asalto militar. En su declaración, afirmó el jurista, reveló que recibió hace un año la instrucción de Zúñiga de hacer seguimiento a Hamdan y otras personas.

“En su condición de miembro del Departamento Segundo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la Unidad de Inteligencia a la cabeza de Zúñiga él recibió la orden hace un año atrás de hacer seguimiento a Hamdan, a otras personas relacionadas a la vida política y pública. Personas detenidas como Raúl Uría y César Apaza han sido también parte del seguimiento”.

Anteriormente, en el marco de las investigaciones por lo acontecido el 26 de junio, el ministro Del Castillo aseveró que se confirmó el Plan Boquerón, que consistió en el seguimiento a efectivos policiales y civiles, “objetivos selectivos” de quienes se debía realizar un perfil y la ubicación de sus domicilios, entre ellos el comandante de la Policía, Álvaro Álvarez.

“Hemos empezado a hacer un rastrillaje en las distintas cámaras de seguridad y… se verificó la existencia de un denominado Plan Boquerón, el cual tenía por objeto la ejecución de operaciones de seguridad y defensa en instalaciones públicas, y hemos logrado corroborar con esta información que había personal de inteligencia siguiendo a los comandantes de la Policía “.

Al respecto, Valda subrayó que las tareas de seguimiento participaron unidades de Inteligencia de los militares y los policías. Y eso no fue todo, ya que el abogado complementó que el capitán Castro reveló que también “hace más e un año” recibió la instrucción de Zuñiga para que se prepare “el escenario para que él pueda ascender como presidente del Estado.

Órdenes

“Órdenes que recibió Juan José Zúñiga del mismo señor Luis Alberto Arce Catacora. Esta situación demuestra que no habría existido un intento de golpe de Estado como revela el Gobierno, demuestra que esta situación ha sido planificada por el Gobierno, ha sido planificada por las Fuerzas Armadas y ha sido planificada también por la Policía Boliviana”, fustigó.

Por ello, anunció que esta información que había sido mantenida en reserva, fue entregada a organismos internacionales de derechos humanos: la CIDHPDA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Europarlamento y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Expresó la predisposición de Castro para declarar ante la Fiscalía, empero, adelantó que como defensa de Hamdan y ante esta información, solicitarán que Arce y los ministros Del Castillo, María Nela Prada (Presidencia) y Edmundo Novillo (Defensa) sean citados para brindar sus testimonios, primero en su calidad de testigos y luego ver la opción de que sean investigados.

Esta semana, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, señaló que no se descarta citar a Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y ministros, en calidad de víctimas, dentro las pesquisas por la toma militar del miércoles 26 de junio.