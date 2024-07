Defensoría apoya a Palos Blancos y Alto Beni en declararse municipios libres de contaminación minera

Fuente: erbol.com.bo

Durante su visita a los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su firme respaldo a la decisión de estas regiones de declararse municipios con vocación agroecológica y forestal, libres de contaminación minera.

«Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a estos dos municipios. Desde la gestión anterior, hemos estado realizando una serie de acciones para fortalecer la vocación agroecológica y forestal que poseen», afirmó Callisaya.

En Palos Blancos, se está avanzando en la creación de un Concejo Municipal Económico Productivo, con el objetivo de consolidar la declaratoria de municipio libre de contaminación minera.

Por otro lado, en Alto Beni, esta declaratoria ya ha sido establecida mediante una ley municipal. Sin embargo, esta normativa ha sido objetada por la Vicepresidencia, argumentando una transgresión de competencias, lo que ha dejado a la población vulnerable ante posibles actividades mineras.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo se comprometió a realizar un seguimiento exhaustivo del tema y a llevar a cabo diversas acciones, más allá de lo jurídico, para proteger las actividades productivas agroforestales de ambos municipios.

«Este es un esfuerzo conjunto, no de una sola persona. Si no nos unimos, no lograremos ese objetivo. Es importante fortalecer esta vocación agroecológica, tan sana y respetuosa del medio ambiente. Quiero ofrecerles el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para que juntos podamos fortalecer la vocación agroforestal de Palos Blancos», concluyó Callisaya, según nota de prensa oficial.