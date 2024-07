Denuncian el cobro de Bs 2 a estudiantes en micros y Alcaldía cruceña anuncia sanciones

En algunos micros se observa un mensaje que hace conocer a los usuarios sobre el precio único argumentando la escasez de diésel.

A través del sector Yo Periodista de UNITEL., se reportó que en la capital cruceña hay micros que cobran Bs 2 a todos los usuarios, incluyendo a los estudiantes. La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anticipa sanciones a choferes que cometan esta irregularidad.

En videos se ve como hay una línea de transporte que expone un letrero que avisa que se deja sin efecto la tarifa diferenciada y justifican la decisión a causa de la falta de diésel en el país.

Consultado sobre el tema, Bismarck Daza, dirigente de la Federación de Transporte 16 de Noviembre, descartó que exista una instructiva para que se incremente el costo del pasaje remarcando que no se ha dado la autorización a ningún chofer para que proceda de la forma en que se denuncia.

“Seguramente que alguien se quiere propasar del margen, pero ahí están las autoridades para controlar, alguien se quiso ‘avivar’, toda subida tiene que ser normada, por lo que desconocemos esta situación”, dijo.

Por su parte el alcalde municipal, Jhonny Fernández, anunció sanciones a aquellos choferes y propietarios de micro que sean hallados cobrando demás a los estudiantes ratificando que existe una escala de precios de tarifa que debe ser respetada.

“No hay ninguna autorización de subida de pasaje, no hay ni resolución, no hay ley municipal, por lo tanto, esto es arbitrario”, remarcó.