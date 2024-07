Denuncian que jueza benefició a sujeto que casi mató a golpes a su pareja en Cochabamba

En los últimos días, se registraron dos hechos de violencia que dejaron a dos mujeres debatiéndose entre la vida y la muerte, una de ellas está embarazada.

Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Fuente: Red Uno

Activistas denunciaron que una jueza benefició a un sujeto, que casi mató a su pareja, sin tomar en cuenta los riesgos procesales. Su argumento fue que no hubo feminicidio.

En los últimos días, dos hechos de brutal violencia hacia mujeres y madres consternaron a Cochabamba. En el primer caso, una mujer embarazada quedó en coma tras agonizar cinco días al ser golpeada. Según Voces Libres, es muy probable que pierda la vida y que se deba interrumpir la gestación, tiene cinco hijos. En el segundo caso, la víctima también está hospitalizada por los golpes de su pareja, tiene tres hijos.

Mercedes Cortez, de Voces Libres, indicó que ambos casos se denunciaron como tentativa de feminicidio. Ambas víctimas están internadas, debatiéndose entre la vida y la muerte.

«Una mujer en estado de gestación fue atacada por su pareja y no la auxilió. Durante cuatro o cinco días, él la tuvo en el cuarto, él estaba bebiendo en esta habitación. La hermana llegó preocupada porque su hermana no se conectaba y la vio ya casi sin vida, deshidratada, pálida. Era tarde porque demoraron hasta derivarla al hospital German Urquidi. Lamentablemente, ni la operación que le han realizado ha podido dar buenos resultados. Ella está en estado vegetal, intubada. Muy posiblemente van a interrumpir el embarazo, no obstante que la bebé se encuentra bien, son cuatro meses de gestación. Es posible que esta señora no sobreviva a la brutal golpiza, ella tenía un sangrado, una hemorragia en el cerebro y su diagnóstico es muy delicado», detalló.

El 12 de julio, la víctima había decidido separarse del agresor. Al día siguiente, el sujeto la golpeó, la dejó gravemente herida y la retuvo sin buscar atención médica. Tiene traumatismo craneoencefálico. El sujeto fue enviado al penal de El Abra.

«Ellos ya no estaban conviviendo y una escena de celos provocó que este hombre la agreda a la que era su pareja antes. La señora está embarazada de él, que ahora se encuentra con detención preventiva. La señora tiene cinco hijos, incluyendo a la bebé», agregó.

Según Cortez, no se podría continuar con el embarazo, la víctima está intubada, usa pañales. Prácticamente, tiene muerte cerebral.

«Si ella sobrevive, sería en un estado vegetal definitivamente, no va a recuperarse como antes», comentó.

En el segundo caso, un DJ también golpeó brutalmente a su pareja. El sujeto regresaba a las 3 de la mañana a su domicilio y fue asaltado, le robaron el celular y la billetera.

«En su criterio, culpa a su pareja y dice que le asaltaron porque ella no salió a esa hora a esperarlo para evitar cualquier circunstancia y la golpeó. Los vecinos y los dueños de casa sabían que había violencia intrafamiliar, había discusiones y bulla muchas veces antes de este hecho, pero, en esta oportunidad, fue peor, por lo que decidieron intervenir», describió Cortez.

La habitación donde él la estaba golpeando estaba cerrada, cuando lograron abrir vieron a la mujer inconsciente en el suelo y el agresor la seguía golpeando brutalmente, sin frenarse.

«Han tenido que interrumpir. Las lesiones que ella presenta son similares a las de un atropello por un vehículo; se han reventado vasos sanguíneos. Ella también se encuentra internada y con un estado reservado. Son 50 días de impedimento que le ha otorgado el médico forense de manera preliminar», explicó.

Cortez apuntó que además de tener un sistema de salud que no cubre todas las necesidades de las víctimas, se deben enfrentar a un sistema judicial misógino y que minimiza la violencia.

«Estamos evaluando denunciar a estos jueces que no aplican la perspectiva de género y dicen que no se ha configurado un riesgo procesal, bajo el argumento que solo es tentativa de feminicidio, que es una calificación preliminar, minimizando los hechos de violencia. Vamos a apelar porque si bien hay una detención preventiva, se ha fijado un plazo de cuatro meses, cuando no debería ser así», afirmó.

El sujeto fue enviado al penal de San Sebastián.

«Además, ni siquiera se ha configurado el riesgo de influencia en esos testigos que han tenido que interrumpir el feminicidio, que pueden ser influenciados estando en libertad el agresor. Ni siquiera se ha configurado ese riesgo, bajo el argumento de que son solo testigos preliminares», apuntó Cortez.

Entonces, anunció que iniciarán acciones en el Consejo de la Magistratura.

«No es la primera vez que esta jueza obra de esta manera y minimiza los casos, no aplica la perspectiva de género y vulnera los derechos de las víctimas haciendo un abuso de poder y de autoridad», aseveró.