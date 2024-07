Dificultades económicas afectan al sector de transporte en Tarija, según Gabriel Pérez

Fuente: La Voz de Tarija

El sector del transporte en Tarija enfrenta serios desafíos económicos debido al alto costo de los repuestos, según Gabriel Pérez, ejecutivo del transporte 15 de abril de Tarija. Durante una entrevista, Pérez destacó que los precios elevados y el constante incremento de los costos en dólares han generado preocupación entre los transportistas locales.

«Sabemos que en el departamento de Tarija el costo es elevado para adquirir algún repuesto para el sector de transporte porque a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz llegan los repuestos directamente, pero aquí en Tarija se tienen que hacer otros traslados y nos termina siendo más elevado,» explicó Pérez. Esta situación se ve agravada por el hecho de que todos los repuestos están cotizados en dólares, lo que incrementa aún más los costos para los transportistas.

Pérez también mencionó que, a pesar de estos desafíos económicos, el sector ha logrado evitar incrementos en los pasajes. «Incluso todo está en precio de dólares y cada vez nos suben más los repuestos, entonces es preocupante para el sector,» dijo, añadiendo que esta situación es un motivo de constante preocupación para los transportistas que deben cubrir estos costos adicionales sin trasladarlos a los usuarios.

En cuanto a la situación de los bloqueos en las carreteras, Pérez informó que no se han registrado reportes recientes gracias a la utilización de rutas alternas. Sin embargo, esto también implica un gasto extra para el sector. «En tema de bloqueos no tenemos reportes porque están tomando rutas alternas y eso significa un costo adicional para el sector de transporte, pero no hemos incrementado los pasajes,» señaló.

La situación descrita por Pérez refleja las dificultades que enfrentan los transportistas de Tarija, quienes deben lidiar con los elevados costos de operación mientras intentan mantener un servicio accesible para la población. La necesidad de soluciones que alivien estas cargas económicas se hace cada vez más evidente, tanto para garantizar la sostenibilidad del sector como para evitar afectar a los usuarios del transporte público en la región.