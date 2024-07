“Dígame farfán”: Senadora denuncia que su colega del MAS asistió a sesión en completo estado de ebriedad

La legisladora de oposición pidió que se le aplique una prueba de alcoholemia al senador y una sanción ejemplarizadora en la Comisión de Ética

La senadora Santamaría constatando que el senador del MAS Huarachi está en estado de ebriedad

Fuente: ANF

La Paz.- La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Daly Santa María denunció que su colega del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gilmar Huarachi asistió en completo estado de ebriedad a la sesión de la Cámara de Senadores de esta mañana; el legislador aludido pidió la palabra y su intervención fue incoherente.

El senador Huarachi pidió la palabra luego de que el secretario lea, dentro del orden del día, la carta de declinación de una senadora a la comisión especial que investigará la toma militar del 26 de junio.

“En ningún momento se ha establecido cómo tendría que ser esta subtratativa después de lo que ha pasado. En verdad, me sorprende qué es lo que está pasando en esta Cámara. Le digo, sinceramente, joven Andrónico, actuemos como tiene que ser”, dijo el senador masista.

En ese momento, la senadora Santa María se acercó para constatar que evidentemente estaba en estado de ebriedad y al final de su intervención le pidió que diga “farfán”. Incluso el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que no entendió nada de la intervención de Huarachi.

“Como médica, me acerqué al colega de Oruro y estaba en total estado de ebriedad, total, el aliento y el olor de alcohol se sentía prácticamente desde que me acerqué. Creo que hemos podido evidenciar la falta de coherencia entre lo que piensa y lo que dice. No estamos tratando absolutamente nada de lo que dijo y creo que eso no es lo correcto”, reclamó la senadora de CC.

La legisladora de oposición pidió que se le aplique una prueba de alcoholemia al senador y una sanción ejemplarizadora en la Comisión de Ética, ya que el reglamento prohíbe que personas en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes ingresen a la Asamblea Legislativa.

