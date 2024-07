Diputado acusó a ENDE de usurpar a la CER de Riberalta y consigue reunión nacional

Balderas anunció que después de varias gestiones, logró concertar una reunión con ENDE Corporación este próximo lunes en Cochabamba, donde planea elevar todos los reclamos que se han acumulado con relación al servicio eléctrico en esta ciudad.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

El diputado nacional, representante de la provincia Vaca Diez, Oscar Balderas, acusó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de haber usurpado a la Cooperativa de Electricidad de Riberalta (CER), pues desde la intervención de esta cooperativa, el servicio parece no haber mejorado en la población beniana, así lo aseveró el legislador.

Balderas anunció que después de varias gestiones, logró concertar una reunión con ENDE Corporación este próximo lunes en Cochabamba, donde planea elevar todos los reclamos que se han acumulado con relación al servicio eléctrico en esta ciudad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Luego de distintas gestiones que se nos confirmó con la gerencia nacional de ende en Cochabamba, porque dependemos de Cochabamba, entonces nos estamos trasladando para sostener esta reunión el lunes 22, donde queremos abordar temáticas importantes, principalmente que no se siga abusando a los riberalteños”, declaró Balderas.

El diputado buscó esta reunión debido a que después de la intervención de la CER, el servicio de distribución de energía eléctrica en la ciudad beniana de Riberalta, sigue teniendo varios elementos polémicos, entre ellos el precio elevado por kilovatio, aspecto que los mismos ejecutivos de ENDE del Beni, admitieron en una entrevista realizada en un podcast local, meses atrás.

“Lo que nosotros hemos constatado, desde que ENDE intervino, tenía que mejorar supuestamente el servicio que se le da al ciudadano riberalteño, esto no ha sucedido, además seguimos con la energía más cara de Bolivia, esto también ha sido una promesa que se hizo para intervenir a la cooperativa de Riberalta, entonces lamentablemente las promesas de ENDE no se han cumplido, y no podemos seguir hoy soportando estas tarifas altas, y que nos sigan mintiendo, por eso hemos solicitado esta reunión, para que se nos pueda esclarecer cuáles serán los pasos a seguir, cual es además estrategia en cuanto al estudio tarifario, sabemos por qué estamos pagando la tasa de alumbrado más alta que tiene el país”, declaró Balderas.

La situación de la distribución y costo de la energía eléctrica en Riberalta y en general en el Beni, no deja de causar polémica entre la población, por lo que esta reunión, tiene un elemento muy importante para la región.

“Estado permanentemente preocupados por la situación de la energía eléctrica en Riberalta, en ese marco hemos hecho distintas gestiones para podamos sentarnos en una mesa de diálogo con la institución ENDE, empresa que hizo esta intervención, en realidad esto ha sido una usurpación que se le hizo a los riberalteños. Hemos visto que ENDE se adueñó de todo el patrimonio de la cooperativa eléctrica”, enfatizó Balderas.

El legislador, representante de Comunidad Ciudadana (CC), aclaró que las expectativas son altas en torno a esta reunión.

“De la reunión esperamos que sea el inicio de cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, que se rebaje el precio del kilovatio que se paga en el norte y que se devuelva el patrimonio a los socios y se cumpla con los ex trabajadores. No es nada del otro mundo, sino voluntad política para enmarcarse en la legalidad y el respeto a la propiedad privada”, concluyó Balderas.